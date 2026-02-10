Sansera Engineering consolidated net profit rises 23.42% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.71% to Rs 907.67 croreNet profit of Sansera Engineering rose 23.42% to Rs 68.71 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 55.67 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.71% to Rs 907.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 727.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales907.67727.80 25 OPM %17.8517.46 -PBDT163.66115.77 41 PBT111.2971.30 56 NP68.7155.67 23
