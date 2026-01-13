Home / Markets / Capital Market News / Sigma Solve consolidated net profit rises 58.16% in the December 2025 quarter

Sigma Solve consolidated net profit rises 58.16% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 13 2026 | 3:50 PM IST
Sales rise 26.30% to Rs 24.73 crore

Net profit of Sigma Solve rose 58.16% to Rs 6.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.23 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.30% to Rs 24.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.58 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales24.7319.58 26 OPM %31.7030.64 -PBDT9.456.11 55 PBT9.215.84 58 NP6.694.23 58

First Published: Jan 13 2026 | 3:50 PM IST

