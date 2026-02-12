Associate Sponsors

Sri Nachammai Cotton Mills reports standalone net loss of Rs 3.06 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:05 PM IST
Sales decline 2.84% to Rs 16.75 crore

Net Loss of Sri Nachammai Cotton Mills reported to Rs 3.06 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.84% to Rs 16.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales16.7517.24 -3 OPM %-11.88-1.62 -PBDT-2.97-1.00 -197 PBT-3.57-1.65 -116 NP-3.06-1.12 -173

First Published: Feb 12 2026 | 3:05 PM IST

