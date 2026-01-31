Stove Kraft standalone net profit declines 65.82% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.36% to Rs 378.37 croreNet profit of Stove Kraft declined 65.82% to Rs 4.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.36% to Rs 378.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 404.06 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales378.37404.06 -6 OPM %9.0610.03 -PBDT26.2733.06 -21 PBT5.4114.92 -64 NP4.1512.14 -66
