Sumit Woods consolidated net profit declines 61.32% in the December 2025 quarter

Sales decline 61.62% to Rs 11.44 croreNet profit of Sumit Woods declined 61.32% to Rs 1.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.87 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 61.62% to Rs 11.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 29.81 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.4429.81 -62 OPM %34.8815.80 -PBDT2.313.95 -42 PBT2.043.83 -47 NP1.112.87 -61
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content