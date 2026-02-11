Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Talbros Automotive Components standalone net profit rises 12.49% in the December 2025 quarter

Talbros Automotive Components standalone net profit rises 12.49% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:45 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.02% to Rs 213.59 crore

Net profit of Talbros Automotive Components rose 12.49% to Rs 20.99 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.66 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.02% to Rs 213.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 201.47 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales213.59201.47 6 OPM %15.4116.22 -PBDT36.2532.36 12 PBT27.7624.25 14 NP20.9918.66 12

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

IRB InvIT Fund consolidated net profit declines 34.39% in the December 2025 quarter

Fiem Industries consolidated net profit rises 34.77% in the December 2025 quarter

Precision Camshafts reports consolidated net profit of Rs 9.21 crore in the December 2025 quarter

GACM Technologies consolidated net profit declines 26.71% in the December 2025 quarter

KCP Sugar & Industries Corporation reports consolidated net profit of Rs 6.75 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:45 PM IST

Explore News

Next Story