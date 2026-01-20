Tata Capital consolidated net profit rises 16.86% in the December 2025 quarter

Sales rise 12.27% to Rs 7975.44 croreNet profit of Tata Capital rose 16.86% to Rs 1256.87 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1075.57 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.27% to Rs 7975.44 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 7103.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales7975.447103.61 12 OPM %72.7775.19 -PBDT1880.421513.98 24 PBT1738.731414.66 23 NP1256.871075.57 17
