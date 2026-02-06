Associate Sponsors

Tirupati Fincorp reports standalone net loss of Rs 2.60 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:06 AM IST
Sales decline 89.63% to Rs 3.46 crore

Net Loss of Tirupati Fincorp reported to Rs 2.60 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 6.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 89.63% to Rs 3.46 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.37 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3.4633.37 -90 OPM %17.34-26.79 -PBDT-3.49-7.82 55 PBT-3.49-7.82 55 NP-2.60-6.69 61

First Published: Feb 06 2026 | 9:06 AM IST

