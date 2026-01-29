Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / TVS Credit Services consolidated net profit rises 13.23% in the December 2025 quarter

TVS Credit Services consolidated net profit rises 13.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 9.32% to Rs 1869.82 crore

Net profit of TVS Credit Services rose 13.23% to Rs 272.36 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 240.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.32% to Rs 1869.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1710.35 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1869.821710.35 9 OPM %47.2347.33 -PBDT394.41331.85 19 PBT379.05320.96 18 NP272.36240.54 13

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Apollo Pipes reports consolidated net loss of Rs 3.26 crore in the December 2025 quarter

Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp consolidated net profit declines 43.56% in the December 2025 quarter

Blue Star consolidated net profit declines 39.16% in the December 2025 quarter

Go Fashion (India) standalone net profit declines 70.52% in the December 2025 quarter

Apcotex Industries standalone net profit rises 92.21% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 29 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story