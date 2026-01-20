Vardhman Special Steels standalone net profit rises 56.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 0.88% to Rs 430.54 croreNet profit of Vardhman Special Steels rose 56.52% to Rs 33.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.88% to Rs 430.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 426.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales430.54426.77 1 OPM %10.068.22 -PBDT52.7936.96 43 PBT44.8028.47 57 NP33.5921.46 57
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content