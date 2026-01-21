Home / Markets / Capital Market News / Vardhman Textiles consolidated net profit declines 21.02% in the December 2025 quarter

Vardhman Textiles consolidated net profit declines 21.02% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 21 2026 | 2:04 PM IST
Sales rise 1.62% to Rs 2505.31 crore

Net profit of Vardhman Textiles declined 21.02% to Rs 166.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 210.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 1.62% to Rs 2505.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2465.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2505.312465.30 2 OPM %11.3512.69 -PBDT331.95373.36 -11 PBT213.62272.54 -22 NP166.34210.61 -21

First Published: Jan 21 2026 | 2:04 PM IST

