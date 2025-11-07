Pocket dividends! ONGC, Power Grid, 31 other stocks go ex-date next week

|Company
|Ex-dividend
|Purpose
|Record date
|Ajanta Pharma
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹28
|Nov 10, 2025
|Aurionpro Solutions
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 10, 2025
|Godfrey Phillips India
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹17
|Nov 10, 2025
|Power Grid Corporation of India
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹4.50
|Nov 10, 2025
|Route Mobile
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹3
|Nov 10, 2025
|Transcorp International
|Nov 10, 2025
|Interim Dividend - ₹0.20
|Nov 10, 2025
|Astral
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹1.50
|Nov 11, 2025
|Chalet Hotels
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 11, 2025
|Chambal Fertilisers & Chemicals
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹5
|Nov 11, 2025
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹5.75
|Nov 11, 2025
|Indian Metals & Ferro Alloys
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend
|Nov 11, 2025
|Metropolis Healthcare
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹4
|Nov 11, 2025
|Nuvama Wealth Management
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹70
|Nov 11, 2025
|Saregama India
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹4.50
|Nov 11, 2025
|Siyaram Silk Mills
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹4
|Nov 11, 2025
|Steelcast
|Nov 11, 2025
|Interim Dividend - ₹0.36
|Nov 11, 2025
|Elitecon International
|Nov 12, 2025
|Interim Dividend - ₹0.05
|Nov 12, 2025
|Gujarat Pipavav Port
|Nov 12, 2025
|Interim Dividend - ₹5.40
|Nov 12, 2025
|Kaveri Seed Company
|Nov 12, 2025
|Interim Dividend - ₹5
|Nov 12, 2025
|Sagility
|Nov 12, 2025
|Interim Dividend - ₹0.05
|Nov 12, 2025
|Symphony
|Nov 12, 2025
|Interim Dividend - ₹1
|Nov 12, 2025
|Adf Foods
|Nov 13, 2025
|Interim Dividend
|Nov 13, 2025
|Amara Raja Energy & Mobility
|Nov 13, 2025
|Interim Dividend - ₹5.40
|Nov 13, 2025
|Patanjali Foods
|Nov 13, 2025
|Interim Dividend
|Nov 13, 2025
|Sasken Technologies
|Nov 13, 2025
|Interim Dividend
|Nov 13, 2025
|Birlasoft
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend - ₹2.50
|Nov 14, 2025
|D-Link (India)
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend - ₹6
|Nov 14, 2025
|Ganesh Consumer Products
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend - ₹2.50
|Nov 14, 2025
|JM Financial
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend - ₹1.50
|Nov 14, 2025
|Mafatlal Industries
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend - ₹1.25
|Nov 14, 2025
|Oil and Natural Gas Corporation
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend
|Nov 14, 2025
|Premco Global
|Nov 14, 2025
|Special Dividend - ₹36
|Nov 14, 2025
|Saksoft
|Nov 14, 2025
|Interim Dividend
|Nov 14, 2025
