Pocket dividends! ONGC, Power Grid, 31 other stocks go ex-date next week

Here's the complete list of stocks that will remain in focus next week, following their dividend announcements, along with key details

dividend stocks
SI Reporter New Delhi
4 min read Last Updated : Nov 07 2025 | 2:24 PM IST
Dividend alert: Investors eyeing additional returns from their portfolios may keep an eye on Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Ajanta Pharma, Godfrey Phillips India, JM Financial, Indian Metals & Ferro Alloys, Nuvama Wealth Management, Chambal Fertilisers & Chemicals, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Power Grid Corporation of India, and 24 other companies next week, as they have announced dividend rewards for their shareholders.  
According to BSE data, the shares of these firms will go ex-dividend between Monday, November 10, and Friday, November 14, 2025. Investors seeking eligibility for the declared dividends will need to hold the stocks on or before their respective ex-dividend dates. Other noteworthy names in the dividend calendar include Route Mobile, Astral, Chalet Hotels, Metropolis Healthcare, Saregama India, Birlasoft, D-Link (India), and Premco Global.
 
Among the marquee payers, Nuvama Wealth Management leads with an interim dividend of ₹70 per share. Ajanta Pharma follows with ₹28 per share, while Godfrey Phillips India has declared ₹17 per share.  Premco Global, meanwhile, has announced a special dividend of ₹36 per share, further boosting investor interest.
 
Here’s the complete list of stocks that will remain in focus next week, following their dividend announcements, along with key details:
 
Company Ex-dividend Purpose Record date
Ajanta Pharma Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹28 Nov 10, 2025
Aurionpro Solutions Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹1 Nov 10, 2025
Godfrey Phillips India Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹17 Nov 10, 2025
Power Grid Corporation of India Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹4.50 Nov 10, 2025
Route Mobile Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹3 Nov 10, 2025
Transcorp International Nov 10, 2025 Interim Dividend - ₹0.20 Nov 10, 2025
Astral Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹1.50 Nov 11, 2025
Chalet Hotels Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹1 Nov 11, 2025
Chambal Fertilisers & Chemicals Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹5 Nov 11, 2025
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹5.75 Nov 11, 2025
Indian Metals & Ferro Alloys Nov 11, 2025 Interim Dividend Nov 11, 2025
Metropolis Healthcare Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹4 Nov 11, 2025
Nuvama Wealth Management Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹70 Nov 11, 2025
Saregama India Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹4.50 Nov 11, 2025
Siyaram Silk Mills Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹4 Nov 11, 2025
Steelcast Nov 11, 2025 Interim Dividend - ₹0.36 Nov 11, 2025
Elitecon International Nov 12, 2025 Interim Dividend - ₹0.05 Nov 12, 2025
Gujarat Pipavav Port Nov 12, 2025 Interim Dividend - ₹5.40 Nov 12, 2025
Kaveri Seed Company Nov 12, 2025 Interim Dividend - ₹5 Nov 12, 2025
Sagility Nov 12, 2025 Interim Dividend - ₹0.05 Nov 12, 2025
Symphony Nov 12, 2025 Interim Dividend - ₹1 Nov 12, 2025
Adf Foods Nov 13, 2025 Interim Dividend Nov 13, 2025
Amara Raja Energy & Mobility Nov 13, 2025 Interim Dividend - ₹5.40 Nov 13, 2025
Patanjali Foods Nov 13, 2025 Interim Dividend Nov 13, 2025
Sasken Technologies Nov 13, 2025 Interim Dividend Nov 13, 2025
Birlasoft Nov 14, 2025 Interim Dividend - ₹2.50 Nov 14, 2025
D-Link (India) Nov 14, 2025 Interim Dividend - ₹6 Nov 14, 2025
Ganesh Consumer Products Nov 14, 2025 Interim Dividend - ₹2.50 Nov 14, 2025
JM Financial Nov 14, 2025 Interim Dividend - ₹1.50 Nov 14, 2025
Mafatlal Industries Nov 14, 2025 Interim Dividend - ₹1.25 Nov 14, 2025
Oil and Natural Gas Corporation Nov 14, 2025 Interim Dividend Nov 14, 2025
Premco Global Nov 14, 2025 Special Dividend - ₹36 Nov 14, 2025
Saksoft Nov 14, 2025 Interim Dividend Nov 14, 2025
  (Source: BSE)
 

Topics :Buzzing stocksdividendGarden Reach Shipbuildersshare marketONGCPower Grid Corporation of India

First Published: Nov 07 2025 | 2:23 PM IST

