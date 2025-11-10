Stock Market LIVE Updates: Infosys, HCL Tech, TCS lift Sensex 440 pts; Breadth favours buyers

Home
Latest
E-paper
Companies
Industry
Economy
Blueprint
Finance
Markets
Budget
India News
Politics
External Affairs Defence Security
World News
Opinion
Technology
Immigration
Specials
Partner Content
Sports
Cricket
Lifestyle
Entertainment
Social Viral
Health
BS Decoded
Books
Education
Newsletters
Web Stories
BS at 50
Multimedia
Sudoku
Crossword
BS Apps
Management
Premium
Explore Business Standard
Sensex today | Stock Market LIVE updates, Nov 10: Among sectors, the Nifty IT rallied 2 per cent, followed by the Nifty Metal index (0.7 per cent).
11:06 AM
10:55 AM
10:42 AM
10:31 AM
10:22 AM
10:12 AM
10:01 AM
9:51 AM
9:42 AM
9:32 AM
9:24 AM
9:22 AM
9:20 AM
9:19 AM
9:18 AM
9:09 AM
9:06 AM
9:00 AM
8:51 AM
8:49 AM
8:40 AM
8:32 AM
8:26 AM
8:20 AM
8:12 AM
8:08 AM
8:06 AM
8:00 AM
7:58 AM
7:43 AM
Topics :Stock Market NewsShare Market TodayStock Market TodayMARKET LIVEBSE SensexNSE NiftyMarketsLenskartQ2 resultsBharti Airtel
First Published: Nov 10 2025 | 7:56 AM IST