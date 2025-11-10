Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Infosys, HCL Tech, TCS lift Sensex 440 pts; Breadth favours buyers
Sensex today | Stock Market LIVE updates, Nov 10: Among sectors, the Nifty IT rallied 2 per cent, followed by the Nifty Metal index (0.7 per cent).

SI Reporter New Delhi
2 min read Last Updated : Nov 10 2025 | 11:15 AM IST
11:06 AM

Stock Market LIVE Updates: Torrent Pharma surpasses Cipla in mcap ranking

Stock Market LIVE Updates: The stock price of the drug company surpassed its previous high of ₹3,790 touched on July 30, 2025. In the past six months, Torrent Pharma has outperformed the market by surging 17 per cent. In comparison, the BSE Sensex and the BSE Healthcare index, were up 1.4 per cent and 6.7 per cent, respectively. READ MORE

10:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Nykaa shares gain 5% as Q2 profit jumps multifold

Stock Market LIVE Updates: The beauty retailer reported a 3.4 times jump in net profit to ₹34.43 crore in the second quarter of FY26, up from ₹10.04 crore year-on-year (Y-o-Y). However, the bottom line missed Bloomberg's consensus estimates. The company’s revenue from operations rose 25.1 per cent Y-o-Y to ₹2,345.98 crore in Q2FY26, up from ₹1,874.74 crore last year. READ MORE

10:42 AM

Stock Market LIVE Updates: It's time to start buying gold for the long term, say analysts

Stock Market LIVE Updates: Gold prices witnessed an astrounding rally this year, only to meet a massive bout of profit booking in October 2025. Gold prices hit a record high of $4,381.5 per ounce (oz) on October 20, rising 33.3 per cent above the prevailing 200-day moving average (DMA). However, reports of a US-China trade war truce triggered profit booking afterwards. The last time gold was this much above the 200-DMA was in May 2006. READ MORE

10:31 AM

Stock Market LIVE Updates: October Life Insurance data

Stock Market LIVE Updates: Irdai has shared business updates for the life insurance sector.

>> SBI Life recorded second straight month of gains: Premium up 20%, total APE 19% Y-o-Y

>> HDFC Life: Premium up 1%, total APE 7% Y-o-Y

>> ICICI Prudential Life: Premium rises 7%, total APE 9%

>> LIC: Premium increases 13%, APE 30%

10:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Can Tata Motors CV hold its edge against peers?

Stock Market LIVE Updates: While some analysts believe that Tata Motors will continue to be a market leader in the space and the listing will allow better efficiency and long-term value creation, others remain cautious about near-term pressure on margins and valuations. READ MORE

10:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Transformers and Rectifiers tanks 20%

Stock Market LIVE Updates: TARIL reported a disappointing set of earnings for the quarter ended September 2025 (Q2FY26). Revenue came in flat year-on-year (YoY) at ₹460 crore. Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (Ebitda) and profit after tax (PAT) margins declined 380 bps and 180 bps YoY to 11 per cent and 8 per cent respectively on sticky employee costs. READ MORE

10:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Lenskart shares extend decline after listing at discount

Stock Market LIVE Updates: Lenskart shares made a tepid debut on the stock exchanges today, listing at a discount compared to the stock's issue price.

Lenskart stock listed at ₹390 per share versus the IPO issue price of ₹402 per share.

The stock, later, fell to a low of ₹355.7 per share.

9:51 AM

Stock Market LIVE Updates: Groww IPO allotment status

Stock Market LIVE Updates: Groww IPO allotment will be finalised today, November 10. As per the National Stock Exchange (NSE), the IPO was subscribed 17.6 times, with bids for 6.4 billion shares against the 364.77 million shares on offer. READ MORE 

9:42 AM

Stock Market LIVE Updates: Trent shares crack after Q2 results

Stock Market LIVE Updates: Trent share price is quoting 6 per cent lower on the BSE, following its Q2 results. 

The fashion and lifestyle retailer reported 11.3 per cent Y-o-Y rise in its consolidated net profit for Q2FY26. Its revenue from operations rose 15.9 per cent to ₹4,817.68 crore. 

9:32 AM

Stock Market LIVE Updates: US Senate moves closer to end Govt shutdown

Stock Market LIVE Updates: The US Senate has voted to advance the bill to reopen the US Government after record shutdown

9:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Gainers and losers after market opens

Stock Market LIVE Updates: From the Sensex constituents, Asian Paints, Infosys, Bharat Electronics, Reliance, Larsen  Toubro, and Titan were the top gainers. Trent, PowerGrid, Ultratech, Mahindra & Mahindra, Eternal, NTPC and Maruti Suzuki were the top laggards.

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Majority sectors open in green

Stock Market LIVE Updates: Barring Nifty Consumer Durables, all other sectoral indices including Auto, IT, FMCG, Realty, PSU Bank, and Metal were trading in green. 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the Nifty Midcap 100 index was up 0.36 per cent, and the Nifty Smallcap 100 index was 0.44 per cent up.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens 180 points higher

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex opened at 84,395.07 levels, up 179 points or 0.21 per cent.

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty50 opens in green

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the NSE Nifty index was up 71.45 points or 0.28 per cent at 25,562.75 levels.
First Published: Nov 10 2025 | 7:56 AM IST

