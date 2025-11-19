Home / Markets / News / Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty swing; Tenneco Clean Air lists at 27% premium
Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty swing; Tenneco Clean Air lists at 27% premium

Sensex Today | Stock Market LIVE Updates, November 19, 2025: Tenneco Clean Air share price listed at ₹498 per share on the BSE vs IPO issue price of ₹397. It, further, hit a high of ₹517 per share

SI Reporter New Delhi
Stock Market LIVE, November 19, 2025
Stock Market LIVE: Sensex, Nifty were trading flat with a negative tick on Wednesday

1 min read Last Updated : Nov 19 2025 | 10:13 AM IST
10:13 AM

Stock Market LIVE Updates: Elara upgrades SBI Cards to 'Accumulate'

Stock Market LIVE Updates: Elara Capital analysts believe the worst of the stress cycle is over and that SBI Cards is entering the final phase of its balance sheet cleanup, setting the stage for a recovery in credit costs, cards-in-force (CIF) growth and return ratios. READ MORE

10:02 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty near day's high -- 10 AM update

Stock Market LIVE Updates: Domestic benchmark indices have been consolidating in a range over the past few days. On Wednesday, too, the BSE Sensex index opened lower but saw buying at the lower levels to erase losses.

At 10:00 AM, the 30-stock Sensex index was near the day's high level, at 84,736, higher by 63 points or 0.07 per cent. It earlier hit an intraday high of 84,758.

On the NSE, the Nifty50 was at 25,918, up 8 points or 0.03 per cent.

In the broader markets, the Nifty MidCap index was down 0.02 per cent and the Nifty SmallCap was lower by 0.23 per cent.  

9:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Azad Engineering share price gains 5% on inking this deal with P&W Canada

Stock Market LIVE Updates: This agreement, according to the company, establishes a framework for long-term collaboration aimed at strengthening Azad's manufacturing capabilities in the aerospace sector, in alignment with national strategic priorities. READ MORE

9:41 AM

Stock Market LIVE Updates: Waaree Energies slips 6% after income tax department visits its offices

Stock Market LIVE Updates: Waaree Energies said the proceedings are underway, and the company is extending its full cooperation to the officials. READ MORE

9:30 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee advances to near 3-week high on trade deal hopes

Stock Market LIVE Updates: FIIs may be trimming their equity exposure, but the overall picture isn't entirely negative, according to forex market trackers. So while equities face outflows, bond inflows are helping balance the pressure and providing an important cushion for the rupee, they said. READ MORE

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap check

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, Tata Motors PV, Bharat Electronics, NTPC, Bajaj Finserv, Mahindra & Mahindra and Eternal were the top losers. Hindustan Unilever, Infosys, TCS, Tech Mahindra, Trent, and Tata Steel were the top gainers. 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral indices show mixed trends

Stock Market LIVE Updates: Among the sectoral indices, Nifty Realty, Auto, Bank, Media, Pharma, Consumer and Oil & Gas were trading lower. On the contrary, IT, Metal, FMCG, and Chemicals opened in red. 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets, the Nifty Midcap 100 index was down 0.07 per cent and the Nifty Smallcap 100 fell 0.22 per cent.

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens flat

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex fell by marginal 5.86 points or 0.01 per cent to 84,667.16 levels.

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens below 25,900

Stock Market LIVE Updates: Post-opening, the NSE Nifty50 was down 44.25 points or 0.17 per cent to 25,865.80 levels.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle flat in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex fell 23.07 points or 0.03 per cent to 84,649.95 levels, while the Nifty50 was at 25,918.10, up by marginal 8.05 points or 0.03 per cent.

9:01 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher on Wednesday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee started Wednesday's trade 4 paise stronger on Wednesday, Nov 19. The domestic currency started trade at 88,57 per US dollar vs Tuesday's close of 88.61/$.

8:57 AM

Stock Market LIVE Updates: 'The steady decline in AI stocks, without a major crash, is good for India'

Stock Market LIVE Updates: An anti-AI trade is playing out in global markets now. Respected experts  like Google CEO Sundar Pichai are voicing concerns about the irrationality in AI trade. Nasdaq is down 1526 points from the recent peak. Even though there are optimists who still bet on AI trade, there are concerns of a bubble formation in AI stocks. The steady decline in AI stocks, without a major crash, is good for India. FPIs are likely to start buying in India if the present trend of AI trade fading  sustains for some more time. India’s outperformance vis-a-vis other AI markets like South Korea and Taiwan during the last few days is an indication of this trend. 
 
Investors should prioritise safety at this juncture. Safety is in large caps. Large segments of the mid and small cap space are overvalued having been driven up only by liquidity flows from exuberant investors.

View by: VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist, Geojit Investments.

8:52 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump signals he has identified his pick for next Federal Reserve chair

Stock Market LIVE Updates: President Donald Trump said he thinks he’s identified his choice to be the next chair of the Federal Reserve while asserting people are holding him back from firing the central bank’s current leader, Jerome Powell.
 
“I think I already know my choice,” Trump told reporters in the Oval Office on Tuesday, without specifying who it is. “I’d love to get the guy currently in there out right now, but people are holding me back.” READ MORE 

8:49 AM

Stock Market LIVE Updates: Elara upgrades SBI Cards to 'Accumulate,' lifts TP to ₹1,006 on turnaround

Stock Market LIVE Updates: Domestic brokerage Elara Capital has upgraded SBI Cards and Payment Services to ‘Accumulate’ and raised its target price to ₹1,006, on the back of  a clear turnaround in asset quality, an improving balance sheet, and visibility on stronger profitability from FY27 onward. READ MORE 
First Published: Nov 19 2025 | 7:44 AM IST

