Stock Market LIVE Updates: Sensex flat, Nifty tests 25,100; SMIDs gain; IT, pharma stocks drag

Sensex Today | Stock Market LIVE on Monday, September 15, 2025: In the broader market, the Nifty MidCap index and the Nifty SmallCap index rose 0.18 per cent and 0.42 per cent, respectively.

Stock Market LIVE Today: Among sectors, the Nifty Realty was the top gainer, rising 0.92 per cent | Image: Bloomberg

1 min read Last Updated : Sep 15 2025 | 10:13 AM IST
10:13 AM

Stock Market LIVE Updates: KRBL tanks 13% as independent director resigns citing governance concerns

Stock Market LIVE Updates: KRBL shares tanked 12.8 per cent on Monday and logged an intra-day low at ₹387.05 per share on BSE after the company’s independent director, Anil Kumar Chaudhary, resigned from his post, citing corporate governance issues, according to the exchange filing. READ MORE

10:01 AM

Stock Market LIVE Updates: 10 AM Market Update

Stock Market LIVE Updates: Indian equity markets were trading flat on Monday amid mixed global cues. At 10 AM, the BSE Sensex index was quoting at 81,910, up by 5.6 points or 0.01 per cent, and the Nifty50 was at 25,103, down 10 points or 0.04 per cent.

9:51 AM

Stock Market LIVE Updates: HAL stock set for 34% rally; Antique sets highest target on earnings growth

Stock Market LIVE Updates: Shares of Hindustan Aeronautics (HAL) are poised for another 34 per cent upside, according to analysts at Antique Stock Broking, as they factor in multi-year double-digit earnings growth potential despite a near-term "volatile" financials. The domestic brokerage maintained its 'Buy' rating on the stock, with a target price of ₹6,360 per share. READ MORE

9:42 AM

Stock Market LIVE Updates: Why are KRBL shares falling today?

Stock Market LIVE Updates: KRBL shares were bleeding in trade on Monday after the company's independent director accused the Board of irregularities in corporate governance. 

The former independent director accused the Board of:
 
• Inconsistencies in the recording of Minutes of the Board and Committee Meetings
 
• Instances of information being withheld, impacting informed decision-making

• Unjust write-off of certain export receivables without adequate deliberation

• Concerns regarding the use of CSR funds

• Arbitrary distribution of Variable Pay and Annual Increments to Persons Holding Office or Place of Profit

• Significant changes to the Object Clause undertaken without comprehensive discussion

• Undue interference by the invitees in the proceedings of the Board and Committee Meetings

9:31 AM

Stock Market LIVE Updates: KRBL shares crack 11% intraday

Stock Market LIVE Updates: KRBL share price came under heavy selling pressure on Monday, Sept 15. The stock plunged nearly 11 per cent intraday to hit a low of Rs 387.05 per share on the BSE.

The slide in KRBL shares came after Anil Kumar Chaudhary, Independent Director, resigned from his post.

In his resignation letter, Chaudhary said "I believe that effective governance and truly independent oversight are essential ingredients for safeguarding stakeholder interests and I find the prevailing dynamics of the Board to be inconsistent with these principles"


9:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral markets update

Stock Market LIVE Updates: Nifty Realty, Auto, and Metal indices were leading the gains among the sectoral indices on the NSE after the market opened on Monday. 
 

9:20 AM

Stock Market LIVE Updates: SMIDs trade higher

Stock Market LIVE Updates: Among the broader markets, Nifty Midcap100, and Nifty Smallcap100 indices traded higher by 0.15 per cent, and 0.35 per cent, respectively.
 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex heatmap

Stock Market LIVE Updates: Here's a glance at the Sensex gainers and losers after market opened on Monday. 
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens at 25,118

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 opened with gains of 34.20 points or 0.14 per cent at 25,118.90. 
 

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens at 81,925

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex started Monday's trading session at 81,925.51, higher by 20.81 points or 0.03 per cent. 
 

9:10 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex adds 21 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The BSE Sensex added 20.81 points or 0.03 per cent to settle at 81,925.51 in pre-opening session on Monday.
 

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty advances 5 pts in pre-open

Stock Market LIVE Updates: The NSE Nifty50 settled the pre-opening session at 25,118.90, higher by merely 4.90 points or 0.02 per cent.
 

9:04 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens higher on Monday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opened marginally higher on Monday, September 15. The domestic currency started at 88.25 per US dollar vs Friday's close of 88.28/$

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Greaves Cotton shares in focus

Stock Market LIVE Updates: Greaves Cotton share price will be in focus on Monday after the company, said on Sunday, that it has approved a further investment of approximately Rs 22 crores in its wholly-owned subsidiary, Greaves Finance Limited, by way of subscription to the equity shares offered on a rights basis. 
 

8:49 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Tech announces new acquisition

Stock Market LIVE Updates: Sharing a business update over the weekend, Tata Technologies said the company, through its wholly owned subsidiary viz., Tata Technologies Pte. Limited, Singapore, has signed a definitive agreement to acquire 100% equity shares in ES-Tec GmbH, and its subsidiaries (collectively, ES-Tec Group) from MW Beteiligungs GmbH.

The transaction is expected to be completed by December 31, 2025.

It added that the purchase consideration, including earn-outs, totals up to euro 75 million.
 

First Published: Sep 15 2025 | 7:36 AM IST

