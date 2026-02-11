FIH Pro League 2026: Full schedule, live match timings (IST), streaming
India will start their campaign in FIH Pro League 2026 against Belgium on Wednesday
Aditya Kaushik New Delhi
|Category
|Status
|Team 1
|Date
|Time (IST)
|Team 2
|Venue
|Men's
|Upcoming
|India
|11 Feb 2026
|19:30
|Belgium
|Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela (IND)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|12 Feb 2026
|12:00
|Germany
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|India
|12 Feb 2026
|19:30
|Argentina
|Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela (IND)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|13 Feb 2026
|12:00
|Pakistan
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|Argentina
|13 Feb 2026
|19:30
|Belgium
|Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela (IND)
|Men's
|Upcoming
|Germany
|14 Feb 2026
|10:00
|Pakistan
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|India
|14 Feb 2026
|19:30
|Belgium
|Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela (IND)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|15 Feb 2026
|10:00
|Germany
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|India
|15 Feb 2026
|19:30
|Argentina
|Birsa Munda International Hockey Stadium, Rourkela (IND)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|20 Feb 2026
|14:00
|Spain
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|India
|21 Feb 2026
|12:00
|Spain
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|22 Feb 2026
|12:00
|India
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|23 Feb 2026
|14:00
|Spain
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|Spain
|24 Feb 2026
|14:00
|India
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|25 Feb 2026
|14:00
|India
|Tasmania Hockey Centre, Hobart (AUS)
|Men's
|Upcoming
|England
|13 Jun 2026
|17:00
|Argentina
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|13 Jun 2026
|19:00
|Pakistan
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Netherlands
|13 Jun 2026
|19:30
|Germany
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|England
|14 Jun 2026
|17:00
|Australia
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Pakistan
|14 Jun 2026
|19:00
|Spain
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Netherlands
|14 Jun 2026
|19:30
|India
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|17 Jun 2026
|00:30
|Spain
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|17 Jun 2026
|21:30
|Argentina
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|India
|17 Jun 2026
|23:00
|Germany
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|Argentina
|18 Jun 2026
|21:30
|Australia
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Germany
|18 Jun 2026
|23:00
|India
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|19 Jun 2026
|00:30
|Pakistan
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|England
|20 Jun 2026
|17:00
|Argentina
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Netherlands
|20 Jun 2026
|19:00
|Germany
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|Spain
|20 Jun 2026
|19:00
|Pakistan
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|England
|21 Jun 2026
|16:00
|Australia
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|21 Jun 2026
|17:30
|Spain
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Netherlands
|21 Jun 2026
|17:30
|India
|HC Rotterdam, Rotterdam (NED)
|Men's
|Upcoming
|Pakistan
|23 Jun 2026
|19:00
|India
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Argentina
|23 Jun 2026
|21:00
|Spain
|Ernst Reuter Sportfeld, Berlin (GER)
|Men's
|Upcoming
|Australia
|23 Jun 2026
|21:30
|Netherlands
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|England
|24 Jun 2026
|18:00
|Pakistan
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Germany
|25 Jun 2026
|00:00
|Argentina
|Ernst Reuter Sportfeld, Berlin (GER)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|25 Jun 2026
|00:30
|Netherlands
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|England
|26 Jun 2026
|00:00
|India
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Germany
|26 Jun 2026
|00:00
|Spain
|Ernst Reuter Sportfeld, Berlin (GER)
|Men's
|Upcoming
|Belgium
|26 Jun 2026
|00:30
|Australia
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Spain
|26 Jun 2026
|21:00
|Argentina
|Ernst Reuter Sportfeld, Berlin (GER)
|Men's
|Upcoming
|India
|26 Jun 2026
|22:30
|Pakistan
|Lee Valley Hockey and Tennis Centre, London (UK)
|Men's
|Upcoming
|Netherlands
|27 Jun 2026
|00:30
|Australia
|Wavre (BEL)
|Men's
|Upcoming
|Germany
|27 Jun 2026
|17:00
|Argentina
|Ernst Reuter Sportfeld, Berlin (GER)
|Men's
|Upcoming
First Published: Feb 11 2026 | 6:23 PM IST