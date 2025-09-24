Hockey India League 2026 auction: Full squad of men's and women's teams

The Hero Hockey India League (HIL) 2026 mini-auction on Wednesday reshaped the men’s and women’s competitions with a blend of record-breaking international signings and eye-catching deals for Indian youngsters. Australian defender Liam Henderson became the costliest buy at Rs 42 lakh, joining Vedanta Kalinga Lancers, while young stars like goalkeeper Vivek Lakra and midfielder Adrohit Ekka attracted intense bidding wars.

Why the story matters

The auction demonstrated a clear shift in HIL strategy: teams are not only investing in marquee foreign stars but also aggressively pursuing homegrown talent. Juniors such as Lakra, Ekka, and 14-year-old Ketan Kushwaha highlighted India’s emerging depth, while big-ticket signings like Henderson and Dutch defender Sander de Wijn reinforced the international pedigree of the league.

Auction highlights Liam Henderson fetched the highest bid at Rs 42 lakh (Vedanta Kalinga Lancers).

fetched the highest bid at Rs 42 lakh (Vedanta Kalinga Lancers). Sander de Wijn was signed by Tamil Nadu Dragons for Rs 36 lakh after a fierce contest.

was signed by Tamil Nadu Dragons for Rs 36 lakh after a fierce contest. Thies Prinz joined the HIL Governing Council team (formerly UP Rudras) for Rs 36 lakh.

joined the HIL Governing Council team (formerly UP Rudras) for Rs 36 lakh. Vivek Lakra rose from a base price of Rs 2 lakh to Rs 23 lakh, signed by Bengal Tigers.

rose from a base price of Rs 2 lakh to Rs 23 lakh, signed by Bengal Tigers. Adrohit Ekka secured a Rs 11 lakh contract with Tamil Nadu Dragons.

secured a Rs 11 lakh contract with Tamil Nadu Dragons. Ketan Kushwaha , aged 14, became the youngest player in the pool, signed by Bengal Tigers.

, aged 14, became the youngest player in the pool, signed by Bengal Tigers. Veteran Rupinder Pal Singh joined Delhi SG Pipers for Rs 12 lakh. Structural changes

The UP Rudras franchise has temporarily come under the management of the HIL Governing Council for 2026, until a new owner steps in. Strategic trends The auction underlined franchises’ intent to nurture young Indian players while balancing experience with overseas recruits. The mix ensures depth and variety as teams prepare for the new season. Full Men’s Squads JSW Soorma Hockey Club Sukhvinder, Pradip Mandal, Vincent Vanasch*, Jeremy Hayward*, Nicolás Della Torre*, Victor Wegnez*, Nicolas Keenan*, Dayaan Cassiem*, Nicolas Poncelet*, Mohith HS, Harmanpreet Singh, Gurinder Singh, Vivek Sagar Prasad, Harjeet Singh, Prabhjot Singh, Gurjant Singh, Maninder Singh, Pawan Rajbhar, Akashdeep Singh (Traded from UP Rudras), Jeetpal

Shrachi Rarh Bengal Tigers Gursewak Singh, Hayden Beltz*, Gauthier Boccard*, James Carr*, Sean Findlay*, Jugraj Singh, Jaskaran Singh, Pradhan Poovanna Chandura, Affan Yousuf, Atul Deep, Pardeep Singh Sandhu, Sukhjeet Singh, Abhishek, Enrique Gonzalez* (Traded from Vedanta), Christopher Rühr* (Traded from SG Pipers), Parmod, Vivek Lakra, Ketan Kushwaha, Ajinkya Jadhav, Tom Grambusch* Tamil Nadu Dragons Pruthvi GM, Arun J, Prince Deep Singh, Chandan Yadav, Amit Rohidas, Anand Lakra, Mohd. Raheel Mouseen, Shesha Gowda, Selvam Karthi, Uttam Singh, Thomas Sorsby*, David Harte*, Moritz Ludwig*, Tom Craig*, Govers Blake*, Nathan Ephraums*, Adrohit Ekka, Sushil Dhanwar, K Selvaraj, Sander de Wijn*

Hyderabad Toofans Mukul Sharma, Irengbam Rohit, Bikramjit Singh, Sundaram Rajawat, Arshdeep Singh, Devindar Sunil Walmiki, Amandeep Lakra, Nilakanta Sharma, Sumit, Rahim Aakib Sayyed, Rajinder, Shilanand Lakra, Talwinder Singh, Gonzalo Peillat*, Jean Paul Danneberg*, Nic Woods*, Jacob Anderson*, Arthur de Sloover*, Timothy Brand*, Zachary Wallace* HIL Governing Council (formerly UP Rudras) Prashant Barla, Priyobarta Talem, Manmeet Singh, Gurjot Singh, Hardik Singh, Prashant Kumar Chauhan, Surender Kumar, Lalit Kumar Upadhyay, Sudeep Chirmako, Jasjit Singh Kular, Sebastian Dockier*, Kane Russell*, Tanguy Cosyns*, James Mazarelo*, James Albery*, Sam Ward*, Ajeet Yadav, Thies Prinz*, Rahul Yadav, Mohd Harris Delhi SG Pipers

Manjeet, Thokchom Kingson Singh, Rohit, Ankit Pal, Dilraj Singh, Aditya Lalage, Sourabh Anand Kushwaha, Pawan, Jarmanpreet Singh, Varun Kumar, Shamsher Singh, Raj Kumar Pal, Willott KY*, Tomas Santiago*, Gareth Furlong*, Tomas Domene*, Jacob Draper* (Traded from Ranchi Royals), Roman Duvekot, Rupinder Pal Singh, Bram Van Battum* Vedanta Kalinga Lancers Gursahibjit Singh, Rohit Kullu, Deepak Pradhan, Rosan Kujur, Krishan B Pathak, Sanjay, Partap Lakra, Moriangthem Rabichandra, Dilpreet Singh, Angad Bir Singh, Alexander Hendrickx*, Arthur van Doren*, Antoine Kina*, Liam Henderson*, Amit Toppo, Sunil PB, Bobby Singh Dhami, Jed Snowden*, Cooper Burns*, Craig Marais* Ranchi Royals Yashdeep Siwach, Amir Ali, Anmol Ekka, Araijeet Singh Hundal, Suraj Karkera, Nilam Sanjeep Xess, Manpreet Singh, Vishnukant Singh, Mandeep Singh, Timothee Clement*, Timothy Howard*, Mustapha Cassiem*, Tom Boon*, Manmeet Singh Rai, Ashish Purty, Loick Luypaert*, Sam Lane*, Jack Waller*, Ravneet Singh

Full Women’s Squads JSW Soorma Hockey Club Ajmina Kujur, Jyoti Chhatri, Mumtaz Khan, Vaishnavi Vitthal Phalke, Hina Bano, Sonam, Penny Squibb*, Jimena Maria Cedres*, Olivia Shannon*, Savita Punia, Nidhi, Baljeet Kaur, Jyoti, Nisha, Salima Tete, Mahima Tete, Granatto Maria Jose*, Vilar Del Dupuy, Shihori Oikawa*, Sarah Robertson* Delhi SG Pipers Shilpi Dabas (Traded from Bengal Tigers), Sharmila Devi (Traded from Soorma), Jyoti Singh, Manisha, Sunelita Toppo, Deepika, Bansari Solanki, Khaidem Shileima Chanu, Navneet Kaur, Ishika, Kaitlin Jaye Nobbs* (Traded from Ranchi Royals), Victoria Sauze* (Traded from Ranchi Royals), Udita, Thoudam Suman Devi, Cristina Cosentino*, Costa Biondi Valentina Isabel*, Lola Riera Zuzuarregui*, Teresa Viana Ache*, Preeti Dubey, Juana Castellaro Morello*

Ranchi Royals Nandni, Sakshi Rana, Kanika Siwach, Nikki Pradhan (Traded from Soorma), Deepika Soreng (Traded from Soorma), Ishika Chaudhary, Neha Goyal, Rutaja Dadaso Pisal, Beauty DungDung (Traded from Bengal Tigers), Sangita Kumari (Traded from SG Pipers), Jocelyn Bartram*, Claire Colwil*, Lucina Von Der Heyde*, Agustina Albertarrio*, Agostina Alonso*, Lalthantluangi, Maria Paula Ortiz*, Annu, Valerie Magis*, Bichu Devi Shrachi Rarh Bengal Tigers Sushila Chanu Pukhrambam, Lalrinpuii Pachuav, Manisha Chauhan (Traded from SG Pipers), Jennifer Rizzo*, Mahima Choudhary, Vandana Katariya, Lalremsiami, Sonika (Traded from Ranchi Royals), Monika, Gurjit Kaur, Puja Sahoo, Agustina Gorzelany*, Valentina Raposo Ruiz de los Llanos*, Victoria Manuele*, Emma Findlay*, Puja Sahoo, Noor Orpa de Baat*, Sukhveer Kaur, Anjali Gautam, Sosha Carina Benninga*