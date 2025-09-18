Home / Sports / Other Sports News / World Athletics 2025 LIVE, Javelin Throw final: Sachin in contention, Neeraj & Arshad crash out
World Athletics 2025 LIVE, Javelin Throw final: Sachin in contention, Neeraj & Arshad crash out

Neeraj Chopra javelin final LIVE Updates: Neeraj Chopra finishes at 8th position with a best throw of 84.03 metres. Pakistan's Arshad Nadeem manages best throw of 82.75 metres.

Anish Kumar New Delhi
4 min read Last Updated : Sep 18 2025 | 5:05 PM IST
5:03 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Sachin in contention

India's Sachin Yadav continues to impress as he hurls the spear to 85.96 metres. Neeraj congratulates Sachin after his fifth attempt.

He enters the sixth and final round with a best throw of 86.27 metres.

4:59 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Neeraj Chopra bows out

Neeraj Chopra fails to defend his World title as he finishes at 8th position with a best throw of 84.03 metres.

Rankings in fifth round
O P ▲ Athlete   Mark Att. 1 Att. 2 Att. 3 Att. 4 Att. 5 Att. 6
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 88.16 81.22 87.83 81.65 88.16    
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38 82.83 83.62    
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36 85.31 X    
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X 85.71 84.9    
1 5 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11 X 80.66 81.57  
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54 X - -  
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE (Eliminated) SRI 84.38 84.38 81.22 82.17 X X  
4 8 Neeraj CHOPRA (Eliminated) IND 84.03 83.65 84.03 X 82.86 X  
8 9 Dawid WEGNER (Eliminated) POL 83.03 77.15 82.84 78.19 83.03    
3 10 Arshad NADEEM (Eliminated) PAK 82.75 82.73 X 82.75 X    
11 11 Jakub VADLEJCH (Eliminated) CZE 78.71 78.71 X X      
7 12 Cameron MCENTYRE (Eliminated) AUS 75.65 74.39 75.65 X      

4:54 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Neeraj Chopra is getting ready

Neeraj Chopra need to throw at least 85.54 metres to go into the final round. Will he able to do so.

4:52 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Start list for 5th round

Walcott is in the Gold medal position with a best throw of 88.16 metres

                 
O P ▲ Athlete   Mark Att. 1 Att. 2 Att. 3 Att. 4
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 88.16 81.22 87.83 81.65 88.16
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38 82.83 83.62
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36 85.31 X
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X 85.71 84.9
1 5 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11 X 80.66
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54 X -
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38 81.22 82.17 X
4 8 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03 X 82.86
8 9 Dawid WEGNER (Eliminated) POL 83.03 77.15 82.84 78.19 83.03
3 10 Arshad NADEEM (Eliminated) PAK 82.75 82.73 X 82.75 X
11 11 Jakub VADLEJCH (Eliminated) CZE 78.71 78.71 X X  
7 12 Cameron MCENTYRE (Eliminated) AUS 75.65 74.39 75.65 X  

4:50 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Sachin still at 4th spot

Sachin Yadav fails to improve his best throw of 86.27 metres after the 4th attempt. In his 4th attempt, he manages a throw of 84.90 metres.

4:48 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Neeraj Chopra stares elimination

India's Neeraj Chopra enters the fifth round with one foot in elimination. 

Arshad Nadeem and Wenger are eliminated after the 4th round.

O P ▲ Athlete   Mark Att. 1 Att. 2 Att. 3 Att. 4
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 87.83 81.22 87.83 81.65  
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38 82.83  
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36 85.31  
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X 85.71  
1 5Next Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11 X  
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54 X -
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38 81.22 82.17 X
4 8 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03 X 82.86
8 9 Dawid WEGNER POL 83.03 77.15 82.84 78.19 83.03
3 10 Arshad NADEEM PAK 82.75 82.73 X 82.75 X
11 11 Jakub VADLEJCH CZE 78.71 78.71 X X  
7 12 Cameron MCENTYRE AUS 75.65 74.39 75.65 X  

4:41 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Arshad Nadeem crashes out

Pakistan's Arshad Nadeem, who is the reigning Olympic champion, is eliminated as he manages a best throw of 82.75 metres.

He finishes at the 10th spot. 

4:37 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Arshad survives elimination in 1st round

Arshad Nadeem is at the 10th spot after first three attempts. He enters second round. 

After every throw, one athlete will  be eliminated.

O P ▲ Athlete   Mark Att. 1 Att. 2 Att. 3
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 87.83 81.22 87.83 81.65
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38 82.83
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36 85.31
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X 85.71
1 5 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11 X
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54 X
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38 81.22 82.17
4 8 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03 X
8 9 Dawid WEGNER POL 82.84 77.15 82.84 78.19
3 10 Arshad NADEEM PAK 82.75 82.73 X 82.75
11 11 Jakub VADLEJCH (Eliminated) CZE 78.71 78.71 X X
7 12 Cameron MCENTYRE (Eliminated) AUS 75.65 74.39 75.65 X

4:35 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Sri Lankan to go in next round

Sri Lanka's Rumesh Tharanga Pathirage is at the 7th spot with a best throw of 84.38. He is ahead of Neeraj Chopra.

4:33 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Sachin at 4th spot

After the first three attempts, Sachin Yadav is at the 4th spot. His third attempt fetches him a distance of 85.71 metres. He is certain to go for the next round. 

4:32 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: First elimination in the grand finale

Australia's Cameron Mcentyre eliminates after first three attempts. His best throw is 75.65 metres.

4:27 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Nadeem stares elimination after 1st 3 attempts

Pakistan's Arshad Nadeem is at the 10 position with a best throw of 82.75 metres. He stares an elimination as 11th and 12th positioned athletes will be eliminated after 1st three attempts.

O P ▲ Athlete Country Mark Att. 1 Att. 2 Att. 3
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 87.83 81.22 87.83  
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38 82.83
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36  
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X  
1 5 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11 X
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54 X
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38 81.22  
4 8 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03 X
8 9 Dawid WEGNER POL 82.84 77.15 82.84  
3 10 Arshad NADEEM PAK 82.75 82.73 X 82.75
11 11 Jakub VADLEJCH CZE 78.71 78.71 X  
7 12 Cameron MCENTYRE AUS 75.65 74.39 75.65  

4:24 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Top 3 standings changed

Trinidad and Tobago's Keshorn Walcott takes the pole position with a throw of 87.83 metres. 

O P ▲ Athlete   Mark Att. 1 Att. 2
12 1 Keshorn WALCOTT TTO 87.83 81.22 87.83
2 2 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38
6 3 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36
9 4 Sachin YADAV IND 86.27 86.27 X
1 5 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11
5 6 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54
10 7 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38 81.22
4 8 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03
8 9 Dawid WEGNER POL 82.84 77.15 82.84
3 10 Arshad NADEEM PAK 82.73 82.73 X
11 11 Jakub VADLEJCH CZE 78.71 78.71 X
7 12 Cameron MCENTYRE AUS 75.65 74.39 75.65

4:21 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Sachin fouls

India's Sachin Yadav fouls in the second attempt. His best throw of 86.27 metres keep him to Bronze medal position.

4:19 PM

Neeraj Chopra LIVE | World Athletics 2025 javelin throw final: Top three athletes after 2nd attempt

  • Anderson peters: 87.38 metres
  • Curtis Thompson: 86.67 metres
  • Sachin Yadav: 86.27 meters

O P ▲ Athlete Country Mark Att. 1 Att. 2
2 1 Anderson PETERS GRN 87.38 84.59 87.38
6 2 Curtis THOMPSON USA 86.67 86.67 81.36
9 3 Sachin YADAV IND 86.27 86.27  
1 4 Julian WEBER GER 86.11 83.63 86.11
5 5 Julius YEGO KEN 85.54 76.58 85.54
10 6 Rumesh Tharanga PATHIRAGE SRI 84.38 84.38  
4 7 Neeraj CHOPRA IND 84.03 83.65 84.03
3 8 Arshad NADEEM PAK 82.73 82.73 X
12 9 Keshorn WALCOTT TTO 81.22 81.22  
11 10 Jakub VADLEJCH CZE 78.71 78.71  
8 11Next Dawid WEGNER POL 77.15 77.15  
7 12 Cameron MCENTYRE AUS 75.65 74.39 75.65

First Published: Sep 18 2025 | 3:05 PM IST

Explore News