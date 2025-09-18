World Athletics 2025 LIVE, Javelin Throw final: Sachin in contention, Neeraj & Arshad crash out

Home
Neeraj Chopra javelin final LIVE Updates: Neeraj Chopra finishes at 8th position with a best throw of 84.03 metres. Pakistan's Arshad Nadeem manages best throw of 82.75 metres.
5:03 PM
4:59 PM
|Rankings in fifth round
|O
|P ▲
|Athlete
|Mark
|Att. 1
|Att. 2
|Att. 3
|Att. 4
|Att. 5
|Att. 6
|12
|1
|Keshorn WALCOTT
|TTO
|88.16
|81.22
|87.83
|81.65
|88.16
|2
|2
|Anderson PETERS
|GRN
|87.38
|84.59
|87.38
|82.83
|83.62
|6
|3
|Curtis THOMPSON
|USA
|86.67
|86.67
|81.36
|85.31
|X
|9
|4
|Sachin YADAV
|IND
|86.27
|86.27
|X
|85.71
|84.9
|1
|5
|Julian WEBER
|GER
|86.11
|83.63
|86.11
|X
|80.66
|81.57
|5
|6
|Julius YEGO
|KEN
|85.54
|76.58
|85.54
|X
|-
|-
|10
|7
|Rumesh Tharanga PATHIRAGE (Eliminated)
|SRI
|84.38
|84.38
|81.22
|82.17
|X
|X
|4
|8
|Neeraj CHOPRA (Eliminated)
|IND
|84.03
|83.65
|84.03
|X
|82.86
|X
|8
|9
|Dawid WEGNER (Eliminated)
|POL
|83.03
|77.15
|82.84
|78.19
|83.03
|3
|10
|Arshad NADEEM (Eliminated)
|PAK
|82.75
|82.73
|X
|82.75
|X
|11
|11
|Jakub VADLEJCH (Eliminated)
|CZE
|78.71
|78.71
|X
|X
|7
|12
|Cameron MCENTYRE (Eliminated)
|AUS
|75.65
|74.39
|75.65
|X
4:54 PM
4:50 PM
4:41 PM
4:35 PM
4:33 PM
|O
|P ▲
|Athlete
|Country
|Mark
|Att. 1
|Att. 2
|Att. 3
|12
|1
|Keshorn WALCOTT
|TTO
|87.83
|81.22
|87.83
|2
|2
|Anderson PETERS
|GRN
|87.38
|84.59
|87.38
|82.83
|6
|3
|Curtis THOMPSON
|USA
|86.67
|86.67
|81.36
|9
|4
|Sachin YADAV
|IND
|86.27
|86.27
|X
|1
|5
|Julian WEBER
|GER
|86.11
|83.63
|86.11
|X
|5
|6
|Julius YEGO
|KEN
|85.54
|76.58
|85.54
|X
|10
|7
|Rumesh Tharanga PATHIRAGE
|SRI
|84.38
|84.38
|81.22
|4
|8
|Neeraj CHOPRA
|IND
|84.03
|83.65
|84.03
|X
|8
|9
|Dawid WEGNER
|POL
|82.84
|77.15
|82.84
|3
|10
|Arshad NADEEM
|PAK
|82.75
|82.73
|X
|82.75
|11
|11
|Jakub VADLEJCH
|CZE
|78.71
|78.71
|X
|7
|12
|Cameron MCENTYRE
|AUS
|75.65
|74.39
|75.65
4:21 PM
4:15 PM
|World Athletics Championship 2025 – Javelin throw final startlist
|Order of throw
|Athlete
|Country
|Personal Best
|Season best
|World Rankings
|1
|Julian WEBER
|GER
|91.51
|91.51
|1
|2
|Anderson PETERS
|GRN
|93.07
|89.53
|3
|3
|Arshad NADEEM
|PAK
|92.97
|86.4
|4
|Neeraj CHOPRA
|IND
|90.23
|90.23
|2
|5
|Julius YEGO
|KEN
|92.72
|85.96
|5
|6
|Curtis THOMPSON
|USA
|87.76
|87.76
|10
|7
|Cameron MCENTYRE
|AUS
|83.03
|83.03
|27
|8
|Dawid WEGNER
|POL
|85.67
|85.67
|21
|9
|"Sachin YADAV
|IND
|85.16
|85.16
|17
|10
|Rumesh Tharanga PATHIRAGE
|SRI
|86.5
|86.5
|12
|11
|Jakub VADLEJCH
|CZE
|90.88
|84.11
|6
|12
|Keshorn WALCOTT
|TTO
|90.16
|86.3
| 4
3:51 PM
Topics :Neeraj ChopraWorld Athletics Championshipsathletics
First Published: Sep 18 2025 | 3:05 PM IST