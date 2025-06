PKL 2025 auction: Full list of sold, unsold players; top buys & all squads

India’s second most franchise-based sports league, the Pro Kabaddi League (PKL), hosted its two-day player auction for Season 12, i.e. PKL 2025, in Mumbai on 31 May and 1 June. The two-day event saw over 500 players divided into categories A, B, C and D going under the hammer. The PKL 2025 player auction also broke the record for most players crossing the ₹1 crore mark in a single season. A total of 10 players crossed the ₹1 crore mark in Season 12, which is two more than the previous record of 8 set during the PKL 2024 auction.

Full list of players sold

ALSO READ: PKL 2025: Top five most expensive players in auction and their career stats Iranian all-rounder Mohammadreza Shadloui Chiyaneh became the most expensive player of the season after Gujarat Giants bid ₹2.23 crore for him. The best raider of Season 11, Devank Dalal, was the second-most expensive player with a ₹2.025 crore bid for him by Bengal Warriorz. Apart from them, Ashu Malik (Dabang Delhi), Ankit Jaglan (Patna Pirates), Arjun Deshwal (Tamil Thalaivas), Naveen Kumar (Haryana Steelers), Yogesh Dahiya (Bengaluru Bulls), Sachin Tanwar (Puneri Paltan) and Nitin Kumar (Jaipur Pink Panthers) also crossed the ₹1 crore mark during the auction.

Check full list of players sold in PKL 2025 auction: Player Team Price (Crore) Mohammadreza Shadloui Chiyaneh Gujarat Giants 2.23 Devank Dalal Bengal Warriors 2.205 Aashu Malik Dabang Delhi 1.9 Ankit Jaglan Patna Pirates 1.573 Arjun Deshwal Tamil Thalivas 1.405 Naveen Kumar Haryana Steelers 1.2 Yogesh Dahiya Bengaluru Bulls 1.125 Guman Singh UP Yoddhas 1.073 Sachin Tanwar Puneri Paltan 1.058 Nitin Kumar Jaipur Pink Panthers 1.002 Deepak Singh Patna Pirates 0.86 Bharat Hooda Telugu Titans 0.81 Shubam Shinde Telugu Titans 0.8 Aanil Mohan U Mumba 0.78 Sanjay Dhull Bengaluru Bulls 0.6 Pawan Sehrawat Tamil Thalaivas 0.595 Akash Santosh Shinde Bengaluru Bulls 0.531 Vijay Malik Telugu Titans 0.515 Uday Parte Jaipur Pink Panthers 0.51 Nitin Rawal Jaipur Pink Panthers 0.5 Sandeep Kumar U Mumba 0.49 Gurdeep Puneri Paltan 0.471 Sanket Sawant Patna Pirates 0.405 Dheeraj Bengaluru Bulls 0.402 Manjeet Dahiya Jaipur Pink Panthers 0.4 Himanshu Bengal Warriors 0.392 Neeraj Narwal Dabang Delhi 0.362 Md Aman Puneri Paltan 0.35 Alireza Khalili Tamil Thalaivas 0.302 Fazel Atrachhali Dabang Delhi 0.3 Ankush Rathi Bengaluru Bulls 0.3 Amir Bastami Dabang Delhi 0.3 Rahul Haryana Steelers 0.3 Shubham Kumar Gujarat Giants 0.274 Aashish Kumar Jaipur Pink Panthers 0.27 Amir Hossein Ejlali Telugu Titans 0.26 Parvesh Bhainswal U Mumba 0.251 Rinku Sharma U Mumba 0.21 Nitesh Kumar Bengal Warriors 0.203 Mahender Singh UP Yoddhas 0.2 Surjeet Singh Dabang Delhi 0.2 Maninder Singh Patna Pirates 0.2 Mohammadreza Kaboudrahangi UP Yoddhas 0.2 Lucky Sharma Gujarat Giants 0.195 Ali Samadi Choubtarash Jaipur Pink Panthers 0.162 Ashish Narwal Telugu Titans 0.157 Ashish Haryana Steelers 0.15 Alireza Mirzaeian Bengalurru Bulls 0.14 Nitin Panwar Gujarat Giants 0.137 Milad Jabbari Gujarat Giants 0.136 Dong Geon Lee UP Yoddhas 0.135 Milad Mohajer Puneri Paltan 0.135 Ashish Bengal Warriors 0.131 Ahmadreza Asgari Bengalurru Bulls 0.13 Amin Ghorbani Patna Pirates 0.13 Jang Kun Lee Bengal Warriors 0.13 Shahan Sha Mohammed Haryana Steelers 0.13 Ghanshyam Roka Magar Haryana Steelers 0.13 Mohammad Esmaeil Nabibakhsh Puneri Paltan 0.13 Omid Khojasteh Mohammadshah Bengal Warriors 0.13 Ganesh Parki Telugu Titans 0.13 Naveen Dabang Delhi 0.13 Ashish Kumar Sangwan Dabang Delhi 0.13 Manish Bengaluru Bulls 0.13 Hardeep Haryana Steelers 0.13 Parteek Bengal Warriors 0.13 Saurabh Nandal Dabang Delhi 0.13 Rohit Kumar Gujarat Giants 0.13 Ravi U Mumba 0.13 Satyappa Matti Bengaluru Bulls 0.13 Gaurav Chhillar Dabang Delhi 0.13 Mayur Jagannath Kadam Bengal Warriors 0.13 Akshit Dabang Delhi 0.13 Abhimanyu Raghuvanshi U Mumba 0.13 Jai Bhagwan Telugu Titans 0.13 Manjeet Telugu Titans 0.13 Stuwart Singh Puneri Paltan 0.13 Sachin Bengaluru Bulls 0.09 Himanshu Yadav Gujarat Giants 0.09 Sandeep Bengal Warriors 0.09 Rahul Dagar Telugu Titans 0.09 Sumit Gujarat Giants 0.09 Amit Gujarat Giants 0.09 Ankit Bengal Warriors 0.09 Ritik Haryana Steelers 0.09 Harander Bengal Warriors 0.09 Zubair Haryana Steelers 0.09 K Harish Gujarat Giants 0.09 Mandeep Patna Pirates 0.09 Full list of unsold players

While there were many surprise picks by teams during PKL 2025, there were also some very surprising names who failed to find any buyers this season. The name at the top of the list is PKL’s most successful raider, Pardeep Narwal, who went unsold on Day 1 along with Sahil Gulia. On Day 2, former Patna Pirates and Gujarat Giants skipper Neeraj and Ran Singh Raniya also failed to find any team this time around. Full list of unsold players in PKL 2025 auction: Player Name Day Sahil Gulia Day 1 Pardeep Narwal Day 1 Devinthirakumaar Vijayan Kumaran Day 2 Helvic Simuyu Wanjala Day 2 Jong Hoon Choi Day 2 Ramu Tamatta Day 2 John Karuga Muremwa Day 2 Monirul Chowdhury Day 2 Samuel Wanjala Wafula Day 2 Viknesshwaran Gunaseelan Day 2 Rodgers Omondi Atieno Day 2 I Komang Wahyu Brahmasta Day 2 Ryo Furihata Day 2 Rattanakon Yotsungnoen Day 2 MD Roman Hossain Day 2 Reuben Mburu Njuguna Day 2 Tanongsak Srihera Day 2 Woosan KO Day 2 Krzysztof Sawicki Day 2 MD Rasel Hasan Day 2 Md. Liton Ali Day 2 Md. Arif Rabbani Day 2 Hasun Thongkruea Day 2 Madhava Rao Rama Naidu Day 2 Ronil Hitendrakumar Day 2 Felix Li Day 2 Thinesh Raj Gopalan Day 2 Abdullah Hussein Erzaij Al-Hamadani Day 2 Ryan Neville Onyango Day 2 Junseok An Day 2 Ali Tolaqani Day 2 Shoya Suzuki Day 2 Akikazu Izumi Day 2 Milan Kumar Kaushal Day 2 Chia-Ming Chang Day 2 Tobius Kinyua Muriithi Day 2 Allan Oduor Omondi Day 2 Nestor Mariano Pascual Day 2 Javad Mohammadi Dolatabadi Day 2 Hiroto Chiba Day 2 Dipayon Golder Day 2 Jyun Jie Li Day 2 Ju Hwan Kim Day 2 Chayaphon Kamunee Day 2 MD Razib Ahamed Day 2 Odhore Franklyne Otaya Day 2 James Namaba Kamweti Day 2 Suresh Leong Kim Seng Day 2 Md. Mijanur Rahman Day 2 Zheng-Wei Chen Day 2 Al Amin Day 2 Nitin Dalal Day 2 Raj D. Salunkhe Day 2 Mohit Day 2 Ran Singh Day 2 Bhoir Akshay Bharat Day 2 Arkam Shaikh Day 2 Mohit Balyan Day 2 P M Chethan Day 2 Jitender Yadav Day 2

Full squad list of all PKL teams: Bengal Warriorz: Devank Dalal, Nitesh Kumar, Ashish, Mayur Jagannath Kadam, Parteek, Omid Khojasteh Mohammadshah, Jang Kun Lee, Vishwas S, Yash Malik, Manjeet, Deep Kumar, Sushil Kambrekar, Amandeep, Punit Kumar, Rachit Kumar, Manprit Bengaluru Bulls: Yogesh Bijender Dahiya, Sanjay Krishan Dhull, Dheeraj, Ankush Rathee, Alireza Mirzaeian, Satyappa Matti, Manish, Ahmadreza Asgari, Chandranaik M, Lucky Kumar, Manjeet, Pankaj, Deepak S, Ganesha B. Hanamantagol, Pirati Srisivatejesh, Aashish Malik Dabang Delhi K.C: Ashu Malik, Amir Hossein Bastami, Fazel Atrachali, Surjeet Singh, Gaurav Chhillar, Saurabh Nandal, Ashish Kumar Sangwan, Naveen, Sandeep, Mohit, Anurag, Raman Singh Gujarat Giants: Mohammadreza Shadloui Chiyaneh, Shubham Kumar, Lucky Sharma, Nitin Panwar, Milad Jabbari, Rohit Kumar, Himanshu Singh, Himanshu, Parteek Dahiya, Rakesh, Shridhar Ananda Kadam

Haryana Steelers: Naveen Sansar Singh Kumar, Rahul, Ashish, Hardeep, Ghanshyam Roka Magar, Shahan Sha Mohammed, Rahul Sethpal, Vinay, Shivam Anil Patare, Jaideep, Jaya Soorya NS, Vishal S. Tate, Sahil, Manikandan N, Vikas Ramadas Jadhav, Ankit Jaipur Pink Panthers: Nitin Kumar Dhankhar, Nitin Rawal, Manjeet Dahiya, Aashish Kumar, Ali Samadi Choubtarash, Reza Mirbagheri, Nitin Kumar, Abhishek KS, Ronak Singh, Sombir, Ritik Sharma, Aryan, Sahil Deshwal, Deepanshu, Sahil Patna Pirates: Ankit Jaglan, Deepak Rajender Singh, Sanket Suresh Sawant, Maninder Singh, Amin Ghorbani, Hamid Mirzaei Nader, Thiyagarajan Yuvaraj, Sudhakar M, Ayan, Navdeep, Deepak, Sahil Patil, Saurabh, Prianshu, Milan, Ankit Puneri Paltan: Sachin Tanwar, Gurdeep, Mohd. Amaan, Milad Mohajer, Mohammad Esmaeil Nabibakhsh, Gaurav Khatri, Abinesh Nadarajan, Pankaj Mohite, Aslam Mustafa Inamdar, Mohit Goyat, Dadaso Shivaji Pujari, Aditya Tushar Shinde, Rakesh, Sanjay Enania, Vaibhav S. Rabade, Abhishek Tukaram Gunge