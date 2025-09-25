HyperOS 3: Xiaomi reveals Android 16 rollout schedule for phones, tablets

Xiaomi HyperOS 3 update starting October
- Xiaomi phones: Xiaomi 15T Pro, Xiaomi 15T, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi MIX Flip
- Redmi phones: Redmi Note 14 Pro Plus 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14
- POCO phones: POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro, POCO F7, POCO X7 Pro Iron Man Edition, POCO X7 Pro, POCO X7
- Tablets: Xiaomi Pad Mini, Xiaomi Pad 7 Pro, Xiaomi Pad 7
- Wearables: Xiaomi Watch S4 41mm (Available now), Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition (Available now), Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition, Xiaomi Smart Band 10
Xiaomi HyperOS 3 update starting November
- Xiaomi phones: Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T
- Redmi phones: Redmi Note 13 Pro, Redmi 15, Redmi 14C, Redmi 13, Redmi 13x
- POCO phones: POCO F6 Pro, POCO F6, POCO X6 Pro, POCO M7, POCO M6 Pro, POCO M6, POCO C75
- Tablets: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Redmi Pad 2 Pro 5G, Redmi Pad 2 Pro, Redmi Pad 2 4G, Redmi Pad 2
Xiaomi HyperOS 3 update starting December
- Xiaomi phones: Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T Pro
- POCO phones: POCO F5 Pro, POCO F5, POCO X6, POCO M7 Pro 5G, POCO C85
- Redmi phones: Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14S, Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 5G, Redmi 15 5G, Redmi 15C 5G, Redmi 15C
- Tablets: Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad Pro, Redmi Pad SE 8.7 4G, Redmi Pad SE 8.7, POCO Pad
Xiaomi HyperOS 3: Key features
