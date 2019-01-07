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This Tamil Nadu town's sanitation model helps manage sewage waste better
Business Standard

Planning to travel this foggy morning? Check your flight, train status

Indian Railways had to cancel over 160 trains, of which over 10 were superfast trains; in total the operations of over 170 trains have been affected due to fog; 'Orange' alert in Andaman and Nicobar

BS Web Team  |  New Delhi 

Fog

With dense fog enveloping several parts India, flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport were disrupted on Monday. Several trains were also fully or partially cancelled. Delhi recorded an average minimum temperature of 7 degrees Celsius, in accordance with the IMD forecast. The maximum temperature is expected to touch 18 degrees Celsius.

"It will be mainly clear sky with moderate to dense fog in the morning. Haze or smoke will be thereafter with maximum temperature touching 18 degrees Celsius and minimum remaining at 7 degrees Celsius," Met officials said in its forecast for Monday.

Delhi witnessed light showers yesterday, with minimum temperature touching 8.6 degrees Celsius, a notch above the season's average. The national capital recorded 1.6 mm of rainfall, while the maximum temperature remained at 19.6 degrees Celsius. Met officials said humidity oscillated between 100 and 74 per cent.

Airlines had forewarned their passengers about flight delays. Spicejet said "due to bad weather departures and arrivals may get affected at Delhi, Patna, Guwahati, Bengaluru, Varanasi, Hyderabad, Amritsar, Srinagar, Jaipur, Surat, Kabul, Tuticorin, Puducherry, Vijayawada, Gorakhpur and Shirdi."






Indian Railways had to cancel over 160 trains, of which over 10 were superfast trains, due to fog. Fifteen trains were rescheduled, according to Indian Railways.

The government yesterday, sounded an "Orange" alert for the Andaman and Nicobar Islands, which is facing a cyclonic storm. An "Orange" warning had been issued for the Andaman and Nicobar Islands, a home ministry official said, quoting from a weather bulletin.

An "orange" weather warning means people should "be prepared" and there is an increased likelihood of bad or extreme weather, which may disrupt road and air travel and threaten life and property.

In view of this, Vistara airlines tweeted, "Flights landing and departing out of Port Blair from 5th to 8th January may get impacted due to cyclone Pubak."

We will waive change and cancel fees for all customers who request it.


Here's a list of trains that have been cancelled today

JHS LJN INT EXP 7-Jan MAIL EXP JHANSI JN JHS LUCKNOWJN LJN
LJN JHS INT EXP 7-Jan MAIL EXP LUCKNOWJN LJN JHANSI JN JHS
GWL BJU MAIL 7-Jan MAIL EXP GWALIOR JN GWL BARAUNI JN BJU
LJN AF INTERCIT 7-Jan SUPERFAST LUCKNOWJN LJN AGRA FORT AF
LJN INTERCITY 7-Jan SUPERFAST AGRA FORT AF LUCKNOWJN LJN
CDG-ASR SUPERFAST 7-Jan SUPERFAST CHANDIGARH CDG AMRITSAR JN ASR
ASR-CDG SUPERFAST 7-Jan SUPERFAST AMRITSAR JN ASR CHANDIGARH CDG
MAHABODHI EXP 7-Jan SUPERFAST GAYA JN GAYA NEW DELHI NDLS
GOMTI EXP 7-Jan SUPERFAST LUCKNOW LKO NEW DELHI NDLS
GKP-ANVT HAMSAFAR EXP 7-Jan SUPERFAST GORAKHPUR GKP ANAND VIHAR TERMINALANVT
HTE-ANVT EXPRESS 7-Jan SUPERFAST HATIA HTE ANAND VIHAR TERMINALANVT
AMRITSAR MAIL 7-Jan MAIL EXP HOWRAH JN HWH AMRITSAR JN ASR
JAN SADHARAN EXP 7-Jan MAIL EXP DANAPUR DNR ANAND VIHAR TERMINALANVT
JAN SADHARAN EXP 7-Jan MAIL EXP ANAND VIHAR TERMINALANVT DANAPUR DNR
BSB-SGRL INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB SINGRAULI SGRL
SGRL-BSB INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP SINGRAULI SGRL VARANASI JN BSB
LICHCHIVI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP SITAMARHI SMI ANAND VIHAR TERMINALANVT
LICHCHIVI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP ANAND VIHAR TERMINALANVT SITAMARHI SMI
SARYU EXPRESS 7-Jan MAIL EXP ALLAHABAD JN ALD BASTI BST
MANWAR SANGM EXP 7-Jan MAIL EXP BASTI BST ALLAHABAD JN ALD
AGC INTERCITY EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AGRA CANTT AGC NEW DELHI NDLS
AGC INTERCITY EXPRESS 7-Jan MAIL EXP NEW DELHI NDLS AGRA CANTT AGC
BSB-GD INTERCITY 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB GONDA JN GD
BSB-GD INTERCITY 7-Jan MAIL EXP GONDA JN GD VARANASI JN BSB
UNCHAHAR EXP 7-Jan MAIL EXP PRAYAG PRG CHANDIGARH CDG
UNCHAHAR EXP 7-Jan MAIL EXP CHANDIGARH CDG PRAYAG PRG
FD-CPA EXPRESS TRAIN 7-Jan MAIL EXP FAIZABAD JN FD KANPUR ANWRGANJ CPA
CPA-FD EXPRESS TRAIN 7-Jan MAIL EXP KANPUR ANWRGANJ CPA FAIZABAD JN FD
VARANASI-BAREILLY EXPRES 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB BAREILLY BE
BERELLY VARANASI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP BAREILLY BE VARANASI JN BSB
BSB DDN EXP 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB DEHRADUN DDN
DDN BSB EXPRESS 7-Jan MAIL EXP DEHRADUN DDN VARANASI JN BSB
PRG -BE PASS. EXP. 7-Jan MAIL EXP PRAYAG PRG BAREILLY BE
BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS 7-Jan MAIL EXP BAREILLY BE PRAYAG PRG
ROK INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP NEW DELHI NDLS ROHTAK JN ROK
NDLS INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP ROHTAK JN ROK NEW DELHI NDLS
MFP-UMB EXPRESS 7-Jan MAIL EXP BARAUNI JN BJU AMBALA CANT JN UMB
SHAHEED EXPRESS 7-Jan MAIL EXP JAYNAGAR JYG AMRITSAR JN ASR
GKP-NTV-EXP 7-Jan MAIL EXP GORAKHPUR GKP NAUTANWA NTV
GKP-NTV-EXP 7-Jan MAIL EXP NAUTANWA NTV GORAKHPUR GKP
SHC-ASR JANSEWA EXP 7-Jan MAIL EXP SAHARSA JN SHC AMRITSAR JN ASR
ASR-SHC JANSEWA EXP 7-Jan MAIL EXP AMRITSAR JN ASR SAHARSA JN SHC
BLGT - SGUJ INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP BALURGHAT BLGT SILIGURI JN SGUJ
SGUJ - BLGT INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP SILIGURI JN SGUJ BALURGHAT BLGT
KIR-ASR EXPRESS 7-Jan MAIL EXP KATIHAR JN KIR AMRITSAR JN ASR
ASR-KIR EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AMRITSAR JN ASR KATIHAR JN KIR
GAREEB NAWAJ EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AJMER AII KISHANGANJ KNE
GKP-ASR SUPERFAST EXP 7-Jan SUPERFAST GORAKHPUR GKP AMRITSAR JN ASR
CKTD-CNB-INTERCITY 7-Jan SUPERFAST CHITRAKOT CKTD KANPUR CENTRAL CNB
CNB-CKTD-INTERCITY 7-Jan SUPERFAST KANPUR CENTRAL CNB CHITRAKOT CKTD
RAJYA RANI EXP 7-Jan SUPERFAST LUCKNOWJN LJN MEERUT CITY MTC
RAJYA RANI EXP 7-Jan SUPERFAST MEERUT CITY MTC LUCKNOWJN LJN
BSB-SKTN LINK INTERCITY 7-Jan MAIL EXP CHOPAN CPU SHAKTINAGAR SKTN
SKTN-BSB LINK INTERCITY 7-Jan MAIL EXP SHAKTINAGAR SKTN CHOPAN CPU
JHS-BIN PASS 7-Jan PASSENGER JHANSI JN JHS BINA JN BINA
JHS-LKO PASS 7-Jan PASSENGER JHANSI JN JHS LUCKNOW LKO
LKO-JHS PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO JHANSI JN JHS
GWL-AGC PASS 7-Jan PASSENGER GWALIOR JN GWL AGRA CANTT AGC
AGC-GWL PASS 7-Jan PASSENGER AGRA CANTT AGC GWALIOR JN GWL
DLI-FN PASSENGER 7-Jan PASSENGER DELHI DLI FARUKHNAGAR FN
FN-DLI PASSENGER 7-Jan PASSENGER FARUKHNAGAR FN DELHI DLI
DOS-GAYA PASS 7-Jan PASSENGER DEHRI ON SONE DOS GAYA JN GAYA
LDH-FZR PASSENGER 7-Jan PASSENGER LUDHIANA JN LDH FIROZPUR CANT FZR
FZR-LDH PASSENGER 7-Jan PASSENGER FIROZPUR CANT FZR LUDHIANA JN LDH
DLI SMQL PASS 7-Jan PASSENGER DELHI DLI SHAMLI SMQL
SMQL DLI PASS 7-Jan PASSENGER SHAMLI SMQL DELHI DLI
UCR-CNB-PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG KANPUR ANWRGANJ CPA
ALD-UCR-CNB-PASS 7-Jan PASSENGER KANPUR ANWRGANJ CPA PRAYAG PRG
DDU - FD PASS 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU
RBL-CNB PASS 7-Jan PASSENGER RAE BARELI JN RBL KANPUR CENTRAL CNB
UCR-RBL PASS 7-Jan PASSENGER UNCHAHAR JN UCR RAE BARELI JN RBL
RBL-UCR PASS 7-Jan PASSENGER RAE BARELI JN RBL UNCHAHAR JN UCR
LKO-FD PASSENGER 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO FAIZABAD JN FD
FD - LKO PASS 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD LUCKNOW LKO
LKO-SRE PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SAHARANPUR SRE
SRE - LKO PASS. 7-Jan PASSENGER SAHARANPUR SRE LUCKNOW LKO
PYG-LKO PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG LUCKNOW LKO
LKO-PYG PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO PRAYAG PRG
BSB-LKO PASS 7-Jan PASSENGER VARANASI JN BSB LUCKNOW LKO
LKO-BSB PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO VARANASI JN BSB
JNU - BSB PASSENGER 7-Jan PASSENGER JAUNPUR JN JNU VARANASI JN BSB
SLN-LKO PAS 7-Jan PASSENGER SULTANPUR SLN LUCKNOW LKO
LKO-SLN PASS. 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SULTANPUR SLN
SLN-LKO PASS. 7-Jan PASSENGER SULTANPUR SLN LUCKNOW LKO
LKO-SLN PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SULTANPUR SLN
PBH-LKO PASSENGER 7-Jan PASSENGER PARTAPGARH JN PBH LUCKNOW LKO
LKO-PBH PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO PARTAPGARH JN PBH
BAREILLY MORADABAD PASSE 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE MORADABAD MB
MORADABAD CHANDAUSI PASSE 7-Jan PASSENGER MORADABAD MB BAREILLY BE
CHANDAUSI MORADABAD PASSE 7-Jan PASSENGER CHANDAUSI JN CH MORADABAD MB
MORADABAD CHANDAUSI PASSE 7-Jan PASSENGER MORADABAD MB CHANDAUSI JN CH
BARELLY ALIGARH PASSENGER 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE ALIGARH JN ALJN
PRG-BE PASS. 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG FAIZABAD JN FD
FD-PRG PASSENGER 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD PRAYAG PRG
PRG- JNU PASS. 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG JAUNPUR JN JNU
JNU-PRG PASS. 7-Jan PASSENGER JAUNPUR JN JNU PRAYAG PRG
PRAYAG- BAREILLY PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG BAREILLY BE
BE-PRG PASSENGER 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE PRAYAG PRG
TDL-ETH PASS 7-Jan PASSENGER TUNDLA JN TDL ETAH ETAH
ETH-TDL 7-Jan PASSENGER ETAH ETAH TUNDLA JN TDL
DLI-FZR PASS 7-Jan PASSENGER DELHI DLI FIROZPUR CANT FZR
FZR - DLI PASS. 7-Jan PASSENGER FIROZPUR CANT FZR DELHI DLI
DUI-BTI PASSENGER 7-Jan PASSENGER DHURI JN DUI BHATINDA JN BTI
BTI-DUI PASSENGER 7-Jan PASSENGER BHATINDA JN BTI DHURI JN DUI
GKP-BTH PASSENGER 7-Jan PASSENGER GORAKHPUR GKP BETTIAH BTH
GKP-NKE PASSENGER 7-Jan PASSENGER GORAKHPUR GKP NARKATIAGANJ JN NKE
BLGT - MLDT PASSENGER 7-Jan PASSENGER BALURGHAT BLGT MALDA TOWN MLDT
HJP-BHBR PASSEBGER 7-Jan PASSENGER HAJIPUR JN HJP BATHUA BAZAR BHBR
NJP - MLDT PASSENGER 7-Jan PASSENGER NEW JALPAIGURI NJP MALDA TOWN MLDT
MFP-PPTA MEMU 7-Jan MEMU MUZAFFARPUR JN MFP PATLIPUTRA PPTA
PPTA-MFP MEMU 7-Jan MEMU PATLIPUTRA PPTA MUZAFFARPUR JN MFP
BJU-MKA MEMU PASSENGER 7-Jan MEMU BARAUNI JN BJU MOKAMEH JN MKA
MKA-BJU MEMU PASSENGER 7-Jan MEMU MOKAMEH JN MKA BARAUNI JN BJU
SSB-GZB 12CAR EMU 7-Jan MEMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB
SSB-GZB 10 CAR EMU 7-Jan EMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB
SSB-GZB 12CAR EMU 7-Jan EMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB
NZM-NDLS 10 CAR EMU 7-Jan EMU HAZRAT NIZAMUDDINNZM NEW DELHI NDLS
NZM-NZM EMU 7-Jan MEMU HAZRAT NIZAMUDDINNZM HAZRAT NIZAMUDINHNZM
CNB-PNK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB PANKI PNK
ALJN-PWL EMU 7-Jan EMU ALIGARH JN ALJN PALWAL PWL
LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN KANPUR CENTRAL CNB
LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOW LKO KANPUR CENTRAL CNB
CNB-BBK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN
CNB-LKO MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN
LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN KANPUR CENTRAL CNB
LKO-HRI-LKO MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOW LKO SHAHJEHANPUR SPN
HRI-LKO-HRI MEMU 7-Jan MEMU SHAHJEHANPUR SPN LUCKNOW LKO
BBK-CNB MEMU 7-Jan MEMU BARABANKI JN BBK KANPUR CENTRAL CNB
CNB-BBK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB BARABANKI JN BBK
CNB-LJN MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN
LJN-BBK MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN BARABANKI JN BBK
BBK-LJN MEMU 7-Jan MEMU BARABANKI JN BBK LUCKNOWJN LJN
GZB-DLI 12CAR EMU 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB DELHI DLI
NDLS-GZB EMU 7-Jan EMU NEW DELHI NDLS GHAZIABAD GZB
GZB-NDLS EMU 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB NEW DELHI NDLS
GZB-NDLS LADIES SPL 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB NEW DELHI NDLS
NDLS-GZB LADIES SPL 7-Jan EMU NEW DELHI NDLS GHAZIABAD GZB
MB-ANVT MEMU 7-Jan MEMU MORADABAD MB ANAND VIHAR TERMINALANVT
ANVT-MB MEMU 7-Jan MEMU ANAND VIHAR TERMINALANVT MORADABAD MB
ANVT-MTC MEMU 7-Jan MEMU ANAND VIHAR TERMINALANVT MEERUT CITY MTC
MTC-ANVT MEMU 7-Jan MEMU MEERUT CITY MTC ANAND VIHAR TERMINALANVT
AGC-BXN 7-Jan MEMU AGRA CANTT AGC BAYANA JN BXN
BKI-IDH SHUTTLE 7-Jan DMU BANDIKUI JN BKI IDGAH AGRA JN IDH
PBH-LKO DMU 7-Jan DMU PARTAPGARH JN PBH LUCKNOW LKO
LKO/PBH DMU 7-Jan DMU LUCKNOW LKO PARTAPGARH JN PBH
1JA JUC-ASR DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC MANANWALA MOW
JUC-ASR 7-Jan DMU AMRITSAR JN ASR JALANDHAR CITY JUC
JUC-ASR DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC AMRITSAR JN ASR
LDH-JUC DMU 7-Jan DMU LUDHIANA JN LDH JALANDHAR CITY JUC
JUC-NRO-LDH DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC LUDHIANA JN LDH
HSX-JUC DMU 7-Jan DMU HOSHIARPUR HSX JALANDHAR CITY JUC
HSX-JUC DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC HOSHIARPUR HSX
FZR-FKA DMU 7-Jan DMU FIROZPUR CANT FZR FAZILKA FKA
FKA-FZR DMU 7-Jan DMU FAZILKA FKA FIROZPUR CANT FZR
KKP-FKA DMU 7-Jan DMU KOT KAPURA KKP FAZILKA FKA
FKA-KKP DMU 7-Jan DMU FAZILKA FKA KOT KAPURA KKP
KKDE-UMB PASS 7-Jan DMU KURUKSHETRA JN KKDE AMBALA CANT JN UMB
UMB-KKDE PASS 7-Jan DMU AMBALA CANT JN UMB KURUKSHETRA JN KKDE
RDP - SGUJ DEMU 7-Jan DMU RADHIKAPUR RDP SILIGURI JN SGUJ
SGUJ - RDP DEMU 7-Jan DMU SILIGURI JN SGUJ RADHIKAPUR RDP
MLFC - SGUJ DEMU 7-Jan DMU MALDA COURT MLFC SILIGURI JN SGUJ
SGUJ- MLFC DEMU 7-Jan DMU SILIGURI JN SGUJ MALDA COURT MLFC

Here's a list of trains that have been partially cancelled

Taj Express 7-Jan SUPERFAST JHANSI JN JHS NEW DELHI NDLS JHANSI JN JHS GWALIOR JN GWL
TAJ EXPRESS 7-Jan SUPERFAST NEW DELHI NDLS JHANSI JN JHS GWALIOR JN GWL JHANSI JN JHS
ALD JP EXPRESS 7-Jan SUPERFAST ALLAHABAD JN ALD JAIPUR JP MATHURA JN MTJ JAIPUR JP
JP ALD EXPRESS 7-Jan SUPERFAST JAIPUR JP ALLAHABAD JN ALD JAIPUR JP MATHURA JN MTJ
U ABHATOOFAN EXP 7-Jan MAIL EXP HOWRAH JN HWH SHRI GANGANAGARSGNR HOWRAH JN HWH AGRA CANTT AGC
U A TOOFAN EXP 7-Jan MAIL EXP SHRI GANGANAGARSGNR HOWRAH JN HWH AGRA CANTT AGC HOWRAH JN HWH
ET ALD PASS 7-Jan PASSENGER ITARSI JN ET ALLAHABD CHHEOKIACOI MANIKPUR JN MKP ALLAHABD CHHEOKIACOI
ALD ET PASS 7-Jan PASSENGER ALLAHABD CHHEOKIACOI ITARSI JN ET ALLAHABD CHHEOKIACOI LINK JN CABIN LKJN
SDAH- MFP PASS 7-Jan PASSENGER SEALDAH SDAH MUZAFFARPUR JN MFP BARAUNI JN BJU MUZAFFARPUR JN MFP
MFP-SDAH PASS 7-Jan PASSENGER MUZAFFARPUR JN MFP SEALDAH SDAH MUZAFFARPUR JN MFP BARAUNI JN BJU
CPU-ALD PASS 7-Jan PASSENGER CHOPAN CPU ALLAHABAD JN ALD CHUNAR CAR ALLAHABAD JN ALD
ALD-CPU PASS 7-Jan PASSENGER ALLAHABAD JN ALD CHOPAN CPU ALLAHABAD JN ALD NAINI NYN
KIR-HJP PASSENGER 7-Jan PASSENGER KATIHAR JN KIR HAJIPUR JN HJP AKSHAYWAT RAI NAGARAYRN HAJIPUR JN HJP

First Published: Mon, January 07 2019. 08:08 IST

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