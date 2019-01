Planning to travel this foggy morning? Check your flight, train status

With dense enveloping several parts India, flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport were disrupted on Monday. Several trains were also fully or partially cancelled. Delhi recorded an average minimum temperature of 7 degrees Celsius, in accordance with the IMD forecast. The maximum temperature is expected to touch 18 degrees Celsius.

"It will be mainly clear sky with moderate to dense in the morning. Haze or smoke will be thereafter with maximum temperature touching 18 degrees Celsius and minimum remaining at 7 degrees Celsius," Met officials said in its forecast for Monday.

Delhi witnessed light showers yesterday, with minimum temperature touching 8.6 degrees Celsius, a notch above the season's average. The capital recorded 1.6 mm of rainfall, while the maximum temperature remained at 19.6 degrees Celsius. Met officials said humidity oscillated between 100 and 74 per cent.

Airlines had forewarned their passengers about said "due to bad weather departures and arrivals may get affected at Delhi, Patna, Guwahati, Bengaluru, Varanasi, Hyderabad, Amritsar, Srinagar, Jaipur, Surat, Kabul, Tuticorin, Puducherry, Vijayawada, Gorakhpur and Shirdi."





#WeatherUpdate 07th Jan'19 - Due to bad weather at Delhi (DEL), Patna (PAT), Guwahati (GAU), Bengaluru (BLR), Varanasi (VNS), Hyderabad (HYD), Vijayawada (VGA), Tuticorin (TCR), Pondicherry (PNY), Shirdi (SAG), Gorakhpur (GOP) 1/2 — (@flyspicejet) January 6, 2019

Amritsar (ATQ), Jaipur (JAI), Surat (STV), Srinagar (SXR) and Kabul (KBL). All departures/arrivals and their consequential flights might get affected. The passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/iQhxtfUMuL. — (@flyspicejet) January 6, 2019

#WeatherUpdate Due to bad weather at Bhopal (BHO) all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. The passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/iQhxtfUMuL. — SpiceJet (@flyspicejet) January 7, 2019

#TravelUpdate Due to in Delhi and Bangalore, are expected for both arrivals and departures with likely consequential impact on flights across network. (1/2) — Vistara (@airvistara) January 7, 2019

Please visit https://t.co/9eL33MOs9m or SMS UK <Flight no.> to 9289228888 to check updated flight status before booking and leaving for airport. We will keep updating status as we receive new info. (2/2) — Vistara (@airvistara) January 7, 2019

Due to bad weather conditions at #Bengaluru flights to & from BLR may get delayed.

Check #GoAir flight status: SMS G8 <space> FlightNo to 57333. pic.twitter.com/96ul0QyDIW — GoAir (@goairlinesindia) January 6, 2019

had to cancel over 160 trains, of which over 10 were superfast trains, due to fog. Fifteen trains were rescheduled, according to

The government yesterday, sounded an "Orange" alert for the Andaman and Nicobar Islands, which is facing a cyclonic storm. An "Orange" warning had been issued for the Andaman and Nicobar Islands, a home ministry official said, quoting from a weather bulletin.

An "orange" weather warning means people should "be prepared" and there is an increased likelihood of bad or extreme weather, which may disrupt road and air travel and threaten life and property.

In view of this, tweeted, "Flights landing and departing out of Port Blair from 5th to 8th January may get impacted due to "

We will waive change and cancel fees for all customers who request it.





JHS LJN INT EXP 7-Jan MAIL EXP JHANSI JN JHS LUCKNOWJN LJN LJN JHS INT EXP 7-Jan MAIL EXP LUCKNOWJN LJN JHANSI JN JHS GWL BJU MAIL 7-Jan MAIL EXP GWALIOR JN GWL BARAUNI JN BJU LJN AF INTERCIT 7-Jan SUPERFAST LUCKNOWJN LJN AGRA FORT AF LJN INTERCITY 7-Jan SUPERFAST AGRA FORT AF LUCKNOWJN LJN CDG-ASR SUPERFAST 7-Jan SUPERFAST CHANDIGARH CDG AMRITSAR JN ASR ASR-CDG SUPERFAST 7-Jan SUPERFAST AMRITSAR JN ASR CHANDIGARH CDG MAHABODHI EXP 7-Jan SUPERFAST GAYA JN GAYA NEW DELHI NDLS GOMTI EXP 7-Jan SUPERFAST LUCKNOW LKO NEW DELHI NDLS GKP-ANVT HAMSAFAR EXP 7-Jan SUPERFAST GORAKHPUR GKP ANAND VIHAR TERMINALANVT HTE-ANVT EXPRESS 7-Jan SUPERFAST HATIA HTE ANAND VIHAR TERMINALANVT AMRITSAR MAIL 7-Jan MAIL EXP HOWRAH JN HWH AMRITSAR JN ASR JAN SADHARAN EXP 7-Jan MAIL EXP DANAPUR DNR ANAND VIHAR TERMINALANVT JAN SADHARAN EXP 7-Jan MAIL EXP ANAND VIHAR TERMINALANVT DANAPUR DNR BSB-SGRL INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB SINGRAULI SGRL SGRL-BSB INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP SINGRAULI SGRL VARANASI JN BSB LICHCHIVI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP SITAMARHI SMI ANAND VIHAR TERMINALANVT LICHCHIVI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP ANAND VIHAR TERMINALANVT SITAMARHI SMI SARYU EXPRESS 7-Jan MAIL EXP ALLAHABAD JN ALD BASTI BST MANWAR SANGM EXP 7-Jan MAIL EXP BASTI BST ALLAHABAD JN ALD AGC INTERCITY EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AGRA CANTT AGC NEW DELHI NDLS AGC INTERCITY EXPRESS 7-Jan MAIL EXP NEW DELHI NDLS AGRA CANTT AGC BSB-GD INTERCITY 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB GONDA JN GD BSB-GD INTERCITY 7-Jan MAIL EXP GONDA JN GD VARANASI JN BSB UNCHAHAR EXP 7-Jan MAIL EXP PRAYAG PRG CHANDIGARH CDG UNCHAHAR EXP 7-Jan MAIL EXP CHANDIGARH CDG PRAYAG PRG FD-CPA EXPRESS TRAIN 7-Jan MAIL EXP FAIZABAD JN FD KANPUR ANWRGANJ CPA CPA-FD EXPRESS TRAIN 7-Jan MAIL EXP KANPUR ANWRGANJ CPA FAIZABAD JN FD VARANASI-BAREILLY EXPRES 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB BAREILLY BE BERELLY VARANASI EXPRESS 7-Jan MAIL EXP BAREILLY BE VARANASI JN BSB BSB DDN EXP 7-Jan MAIL EXP VARANASI JN BSB DEHRADUN DDN DDN BSB EXPRESS 7-Jan MAIL EXP DEHRADUN DDN VARANASI JN BSB PRG -BE PASS. EXP. 7-Jan MAIL EXP PRAYAG PRG BAREILLY BE BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS 7-Jan MAIL EXP BAREILLY BE PRAYAG PRG ROK INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP NEW DELHI NDLS ROHTAK JN ROK NDLS INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP ROHTAK JN ROK NEW DELHI NDLS MFP-UMB EXPRESS 7-Jan MAIL EXP BARAUNI JN BJU AMBALA CANT JN UMB SHAHEED EXPRESS 7-Jan MAIL EXP JAYNAGAR JYG AMRITSAR JN ASR GKP-NTV-EXP 7-Jan MAIL EXP GORAKHPUR GKP NAUTANWA NTV GKP-NTV-EXP 7-Jan MAIL EXP NAUTANWA NTV GORAKHPUR GKP SHC-ASR JANSEWA EXP 7-Jan MAIL EXP SAHARSA JN SHC AMRITSAR JN ASR ASR-SHC JANSEWA EXP 7-Jan MAIL EXP AMRITSAR JN ASR SAHARSA JN SHC BLGT - SGUJ INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP BALURGHAT BLGT SILIGURI JN SGUJ SGUJ - BLGT INTERCITY EXP 7-Jan MAIL EXP SILIGURI JN SGUJ BALURGHAT BLGT KIR-ASR EXPRESS 7-Jan MAIL EXP KATIHAR JN KIR AMRITSAR JN ASR ASR-KIR EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AMRITSAR JN ASR KATIHAR JN KIR GAREEB NAWAJ EXPRESS 7-Jan MAIL EXP AJMER AII KISHANGANJ KNE GKP-ASR SUPERFAST EXP 7-Jan SUPERFAST GORAKHPUR GKP AMRITSAR JN ASR CKTD-CNB-INTERCITY 7-Jan SUPERFAST CHITRAKOT CKTD KANPUR CENTRAL CNB CNB-CKTD-INTERCITY 7-Jan SUPERFAST KANPUR CENTRAL CNB CHITRAKOT CKTD RAJYA RANI EXP 7-Jan SUPERFAST LUCKNOWJN LJN MEERUT CITY MTC RAJYA RANI EXP 7-Jan SUPERFAST MEERUT CITY MTC LUCKNOWJN LJN BSB-SKTN LINK INTERCITY 7-Jan MAIL EXP CHOPAN CPU SHAKTINAGAR SKTN SKTN-BSB LINK INTERCITY 7-Jan MAIL EXP SHAKTINAGAR SKTN CHOPAN CPU JHS-BIN PASS 7-Jan PASSENGER JHANSI JN JHS BINA JN BINA JHS-LKO PASS 7-Jan PASSENGER JHANSI JN JHS LUCKNOW LKO LKO-JHS PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO JHANSI JN JHS GWL-AGC PASS 7-Jan PASSENGER GWALIOR JN GWL AGRA CANTT AGC AGC-GWL PASS 7-Jan PASSENGER AGRA CANTT AGC GWALIOR JN GWL DLI-FN PASSENGER 7-Jan PASSENGER DELHI DLI FARUKHNAGAR FN FN-DLI PASSENGER 7-Jan PASSENGER FARUKHNAGAR FN DELHI DLI DOS-GAYA PASS 7-Jan PASSENGER DEHRI ON SONE DOS GAYA JN GAYA LDH-FZR PASSENGER 7-Jan PASSENGER LUDHIANA JN LDH FIROZPUR CANT FZR FZR-LDH PASSENGER 7-Jan PASSENGER FIROZPUR CANT FZR LUDHIANA JN LDH DLI SMQL PASS 7-Jan PASSENGER DELHI DLI SHAMLI SMQL SMQL DLI PASS 7-Jan PASSENGER SHAMLI SMQL DELHI DLI UCR-CNB-PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG KANPUR ANWRGANJ CPA ALD-UCR-CNB-PASS 7-Jan PASSENGER KANPUR ANWRGANJ CPA PRAYAG PRG DDU - FD PASS 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU RBL-CNB PASS 7-Jan PASSENGER RAE BARELI JN RBL KANPUR CENTRAL CNB UCR-RBL PASS 7-Jan PASSENGER UNCHAHAR JN UCR RAE BARELI JN RBL RBL-UCR PASS 7-Jan PASSENGER RAE BARELI JN RBL UNCHAHAR JN UCR LKO-FD PASSENGER 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO FAIZABAD JN FD FD - LKO PASS 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD LUCKNOW LKO LKO-SRE PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SAHARANPUR SRE SRE - LKO PASS. 7-Jan PASSENGER SAHARANPUR SRE LUCKNOW LKO PYG-LKO PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG LUCKNOW LKO LKO-PYG PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO PRAYAG PRG BSB-LKO PASS 7-Jan PASSENGER VARANASI JN BSB LUCKNOW LKO LKO-BSB PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO VARANASI JN BSB JNU - BSB PASSENGER 7-Jan PASSENGER JAUNPUR JN JNU VARANASI JN BSB SLN-LKO PAS 7-Jan PASSENGER SULTANPUR SLN LUCKNOW LKO LKO-SLN PASS. 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SULTANPUR SLN SLN-LKO PASS. 7-Jan PASSENGER SULTANPUR SLN LUCKNOW LKO LKO-SLN PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO SULTANPUR SLN PBH-LKO PASSENGER 7-Jan PASSENGER PARTAPGARH JN PBH LUCKNOW LKO LKO-PBH PASS 7-Jan PASSENGER LUCKNOW LKO PARTAPGARH JN PBH BAREILLY MORADABAD PASSE 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE MORADABAD MB MORADABAD CHANDAUSI PASSE 7-Jan PASSENGER MORADABAD MB BAREILLY BE CHANDAUSI MORADABAD PASSE 7-Jan PASSENGER CHANDAUSI JN CH MORADABAD MB MORADABAD CHANDAUSI PASSE 7-Jan PASSENGER MORADABAD MB CHANDAUSI JN CH BARELLY ALIGARH PASSENGER 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE ALIGARH JN ALJN PRG-BE PASS. 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG FAIZABAD JN FD FD-PRG PASSENGER 7-Jan PASSENGER FAIZABAD JN FD PRAYAG PRG PRG- JNU PASS. 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG JAUNPUR JN JNU JNU-PRG PASS. 7-Jan PASSENGER JAUNPUR JN JNU PRAYAG PRG PRAYAG- BAREILLY PASS 7-Jan PASSENGER PRAYAG PRG BAREILLY BE BE-PRG PASSENGER 7-Jan PASSENGER BAREILLY BE PRAYAG PRG TDL-ETH PASS 7-Jan PASSENGER TUNDLA JN TDL ETAH ETAH ETH-TDL 7-Jan PASSENGER ETAH ETAH TUNDLA JN TDL DLI-FZR PASS 7-Jan PASSENGER DELHI DLI FIROZPUR CANT FZR FZR - DLI PASS. 7-Jan PASSENGER FIROZPUR CANT FZR DELHI DLI DUI-BTI PASSENGER 7-Jan PASSENGER DHURI JN DUI BHATINDA JN BTI BTI-DUI PASSENGER 7-Jan PASSENGER BHATINDA JN BTI DHURI JN DUI GKP-BTH PASSENGER 7-Jan PASSENGER GORAKHPUR GKP BETTIAH BTH GKP-NKE PASSENGER 7-Jan PASSENGER GORAKHPUR GKP NARKATIAGANJ JN NKE BLGT - MLDT PASSENGER 7-Jan PASSENGER BALURGHAT BLGT MALDA TOWN MLDT HJP-BHBR PASSEBGER 7-Jan PASSENGER HAJIPUR JN HJP BATHUA BAZAR BHBR NJP - MLDT PASSENGER 7-Jan PASSENGER NEW JALPAIGURI NJP MALDA TOWN MLDT MFP-PPTA MEMU 7-Jan MEMU MUZAFFARPUR JN MFP PATLIPUTRA PPTA PPTA-MFP MEMU 7-Jan MEMU PATLIPUTRA PPTA MUZAFFARPUR JN MFP BJU-MKA MEMU PASSENGER 7-Jan MEMU BARAUNI JN BJU MOKAMEH JN MKA MKA-BJU MEMU PASSENGER 7-Jan MEMU MOKAMEH JN MKA BARAUNI JN BJU SSB-GZB 12CAR EMU 7-Jan MEMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB SSB-GZB 10 CAR EMU 7-Jan EMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB SSB-GZB 12CAR EMU 7-Jan EMU SHAKURBASTI SSB GHAZIABAD GZB NZM-NDLS 10 CAR EMU 7-Jan EMU HAZRAT NIZAMUDDINNZM NEW DELHI NDLS NZM-NZM EMU 7-Jan MEMU HAZRAT NIZAMUDDINNZM HAZRAT NIZAMUDINHNZM CNB-PNK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB PANKI PNK ALJN-PWL EMU 7-Jan EMU ALIGARH JN ALJN PALWAL PWL LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN KANPUR CENTRAL CNB LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOW LKO KANPUR CENTRAL CNB CNB-BBK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN CNB-LKO MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN LKO-CNB MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN KANPUR CENTRAL CNB LKO-HRI-LKO MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOW LKO SHAHJEHANPUR SPN HRI-LKO-HRI MEMU 7-Jan MEMU SHAHJEHANPUR SPN LUCKNOW LKO BBK-CNB MEMU 7-Jan MEMU BARABANKI JN BBK KANPUR CENTRAL CNB CNB-BBK MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB BARABANKI JN BBK CNB-LJN MEMU 7-Jan MEMU KANPUR CENTRAL CNB LUCKNOWJN LJN LJN-BBK MEMU 7-Jan MEMU LUCKNOWJN LJN BARABANKI JN BBK BBK-LJN MEMU 7-Jan MEMU BARABANKI JN BBK LUCKNOWJN LJN GZB-DLI 12CAR EMU 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB DELHI DLI NDLS-GZB EMU 7-Jan EMU NEW DELHI NDLS GHAZIABAD GZB GZB-NDLS EMU 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB NEW DELHI NDLS GZB-NDLS LADIES SPL 7-Jan EMU GHAZIABAD GZB NEW DELHI NDLS NDLS-GZB LADIES SPL 7-Jan EMU NEW DELHI NDLS GHAZIABAD GZB MB-ANVT MEMU 7-Jan MEMU MORADABAD MB ANAND VIHAR TERMINALANVT ANVT-MB MEMU 7-Jan MEMU ANAND VIHAR TERMINALANVT MORADABAD MB ANVT-MTC MEMU 7-Jan MEMU ANAND VIHAR TERMINALANVT MEERUT CITY MTC MTC-ANVT MEMU 7-Jan MEMU MEERUT CITY MTC ANAND VIHAR TERMINALANVT AGC-BXN 7-Jan MEMU AGRA CANTT AGC BAYANA JN BXN BKI-IDH SHUTTLE 7-Jan DMU BANDIKUI JN BKI IDGAH AGRA JN IDH PBH-LKO DMU 7-Jan DMU PARTAPGARH JN PBH LUCKNOW LKO LKO/PBH DMU 7-Jan DMU LUCKNOW LKO PARTAPGARH JN PBH 1JA JUC-ASR DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC MANANWALA MOW JUC-ASR 7-Jan DMU AMRITSAR JN ASR JALANDHAR CITY JUC JUC-ASR DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC AMRITSAR JN ASR LDH-JUC DMU 7-Jan DMU LUDHIANA JN LDH JALANDHAR CITY JUC JUC-NRO-LDH DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC LUDHIANA JN LDH HSX-JUC DMU 7-Jan DMU HOSHIARPUR HSX JALANDHAR CITY JUC HSX-JUC DMU 7-Jan DMU JALANDHAR CITY JUC HOSHIARPUR HSX FZR-FKA DMU 7-Jan DMU FIROZPUR CANT FZR FAZILKA FKA FKA-FZR DMU 7-Jan DMU FAZILKA FKA FIROZPUR CANT FZR KKP-FKA DMU 7-Jan DMU KOT KAPURA KKP FAZILKA FKA FKA-KKP DMU 7-Jan DMU FAZILKA FKA KOT KAPURA KKP KKDE-UMB PASS 7-Jan DMU KURUKSHETRA JN KKDE AMBALA CANT JN UMB UMB-KKDE PASS 7-Jan DMU AMBALA CANT JN UMB KURUKSHETRA JN KKDE RDP - SGUJ DEMU 7-Jan DMU RADHIKAPUR RDP SILIGURI JN SGUJ SGUJ - RDP DEMU 7-Jan DMU SILIGURI JN SGUJ RADHIKAPUR RDP MLFC - SGUJ DEMU 7-Jan DMU MALDA COURT MLFC SILIGURI JN SGUJ SGUJ- MLFC DEMU 7-Jan DMU SILIGURI JN SGUJ MALDA COURT MLFC