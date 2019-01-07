Planning to travel this foggy morning? Check your flight, train status

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With dense fog enveloping several parts India, flight operations at Delhi's Indira Gandhi International Airport were disrupted on Monday. Several trains were also fully or partially cancelled. Delhi recorded an average minimum temperature of 7 degrees Celsius, in accordance with the IMD forecast. The maximum temperature is expected to touch 18 degrees Celsius.
"It will be mainly clear sky with moderate to dense fog in the morning. Haze or smoke will be thereafter with maximum temperature touching 18 degrees Celsius and minimum remaining at 7 degrees Celsius," Met officials said in its forecast for Monday.
Delhi witnessed light showers yesterday, with minimum temperature touching 8.6 degrees Celsius, a notch above the season's average. The national capital recorded 1.6 mm of rainfall, while the maximum temperature remained at 19.6 degrees Celsius. Met officials said humidity oscillated between 100 and 74 per cent.
Airlines had forewarned their passengers about flight delays. Spicejet said "due to bad weather departures and arrivals may get affected at Delhi, Patna, Guwahati, Bengaluru, Varanasi, Hyderabad, Amritsar, Srinagar, Jaipur, Surat, Kabul, Tuticorin, Puducherry, Vijayawada, Gorakhpur and Shirdi."
#WeatherUpdate 07th Jan'19 - Due to bad weather at Delhi (DEL), Patna (PAT), Guwahati (GAU), Bengaluru (BLR), Varanasi (VNS), Hyderabad (HYD), Vijayawada (VGA), Tuticorin (TCR), Pondicherry (PNY), Shirdi (SAG), Gorakhpur (GOP) 1/2— SpiceJet (@flyspicejet) January 6, 2019
Amritsar (ATQ), Jaipur (JAI), Surat (STV), Srinagar (SXR) and Kabul (KBL). All departures/arrivals and their consequential flights might get affected. The passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/iQhxtfUMuL.— SpiceJet (@flyspicejet) January 6, 2019
#WeatherUpdate Due to bad weather at Bhopal (BHO) all departures/arrivals and their consequential flights might get affected. The passengers are requested to keep a check on their flight status via https://t.co/iQhxtfUMuL.— SpiceJet (@flyspicejet) January 7, 2019
#9Wupdate: Due to adverse weather conditions (fog) at #Delhi, #Bengaluru and #Bhopal, some of our flights have been affected.— Jet Airways (@jetairways) January 7, 2019
For real-time flight status follow: https://t.co/aT3wpZexyr pic.twitter.com/AfpVKc0FAW
#TravelUpdate Due to dense fog in Delhi and Bangalore, flight delays are expected for both arrivals and departures with likely consequential impact on flights across network. (1/2)— Vistara (@airvistara) January 7, 2019
Please visit https://t.co/9eL33MOs9m or SMS UK <Flight no.> to 9289228888 to check updated flight status before booking and leaving for airport. We will keep updating status as we receive new info. (2/2)— Vistara (@airvistara) January 7, 2019
Indian Railways had to cancel over 160 trains, of which over 10 were superfast trains, due to fog. Fifteen trains were rescheduled, according to Indian Railways.
Due to bad weather conditions at #Bengaluru flights to & from BLR may get delayed.— GoAir (@goairlinesindia) January 6, 2019
Check #GoAir flight status: SMS G8 <space> FlightNo to 57333. pic.twitter.com/96ul0QyDIW
The government yesterday, sounded an "Orange" alert for the Andaman and Nicobar Islands, which is facing a cyclonic storm. An "Orange" warning had been issued for the Andaman and Nicobar Islands, a home ministry official said, quoting from a weather bulletin.
An "orange" weather warning means people should "be prepared" and there is an increased likelihood of bad or extreme weather, which may disrupt road and air travel and threaten life and property.
In view of this, Vistara airlines tweeted, "Flights landing and departing out of Port Blair from 5th to 8th January may get impacted due to cyclone Pubak."
We will waive change and cancel fees for all customers who request it.
#TravelUpdate: Important Information regarding Port Blair flights pic.twitter.com/OJ8kMXSMpd— Vistara (@airvistara) January 6, 2019
Here's a list of trains that have been cancelled today
|JHS LJN INT EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|JHANSI JN JHS
|LUCKNOWJN LJN
|LJN JHS INT EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|LUCKNOWJN LJN
|JHANSI JN JHS
|GWL BJU MAIL
|7-Jan
|MAIL EXP
|GWALIOR JN GWL
|BARAUNI JN BJU
|LJN AF INTERCIT
|7-Jan
|SUPERFAST
|LUCKNOWJN LJN
|AGRA FORT AF
|LJN INTERCITY
|7-Jan
|SUPERFAST
|AGRA FORT AF
|LUCKNOWJN LJN
|CDG-ASR SUPERFAST
|7-Jan
|SUPERFAST
|CHANDIGARH CDG
|AMRITSAR JN ASR
|ASR-CDG SUPERFAST
|7-Jan
|SUPERFAST
|AMRITSAR JN ASR
|CHANDIGARH CDG
|MAHABODHI EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|GAYA JN GAYA
|NEW DELHI NDLS
|GOMTI EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|LUCKNOW LKO
|NEW DELHI NDLS
|GKP-ANVT HAMSAFAR EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|GORAKHPUR GKP
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|HTE-ANVT EXPRESS
|7-Jan
|SUPERFAST
|HATIA HTE
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|AMRITSAR MAIL
|7-Jan
|MAIL EXP
|HOWRAH JN HWH
|AMRITSAR JN ASR
|JAN SADHARAN EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|DANAPUR DNR
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|JAN SADHARAN EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|DANAPUR DNR
|BSB-SGRL INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|VARANASI JN BSB
|SINGRAULI SGRL
|SGRL-BSB INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|SINGRAULI SGRL
|VARANASI JN BSB
|LICHCHIVI EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|SITAMARHI SMI
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|LICHCHIVI EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|SITAMARHI SMI
|SARYU EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|ALLAHABAD JN ALD
|BASTI BST
|MANWAR SANGM EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|BASTI BST
|ALLAHABAD JN ALD
|AGC INTERCITY EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|AGRA CANTT AGC
|NEW DELHI NDLS
|AGC INTERCITY EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|NEW DELHI NDLS
|AGRA CANTT AGC
|BSB-GD INTERCITY
|7-Jan
|MAIL EXP
|VARANASI JN BSB
|GONDA JN GD
|BSB-GD INTERCITY
|7-Jan
|MAIL EXP
|GONDA JN GD
|VARANASI JN BSB
|UNCHAHAR EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|PRAYAG PRG
|CHANDIGARH CDG
|UNCHAHAR EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|CHANDIGARH CDG
|PRAYAG PRG
|FD-CPA EXPRESS TRAIN
|7-Jan
|MAIL EXP
|FAIZABAD JN FD
|KANPUR ANWRGANJ CPA
|CPA-FD EXPRESS TRAIN
|7-Jan
|MAIL EXP
|KANPUR ANWRGANJ CPA
|FAIZABAD JN FD
|VARANASI-BAREILLY EXPRES
|7-Jan
|MAIL EXP
|VARANASI JN BSB
|BAREILLY BE
|BERELLY VARANASI EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|BAREILLY BE
|VARANASI JN BSB
|BSB DDN EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|VARANASI JN BSB
|DEHRADUN DDN
|DDN BSB EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|DEHRADUN DDN
|VARANASI JN BSB
|PRG -BE PASS. EXP.
|7-Jan
|MAIL EXP
|PRAYAG PRG
|BAREILLY BE
|BE-LKO EXP. LKO-PRG PASS
|7-Jan
|MAIL EXP
|BAREILLY BE
|PRAYAG PRG
|ROK INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|NEW DELHI NDLS
|ROHTAK JN ROK
|NDLS INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|ROHTAK JN ROK
|NEW DELHI NDLS
|MFP-UMB EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|BARAUNI JN BJU
|AMBALA CANT JN UMB
|SHAHEED EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|JAYNAGAR JYG
|AMRITSAR JN ASR
|GKP-NTV-EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|GORAKHPUR GKP
|NAUTANWA NTV
|GKP-NTV-EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|NAUTANWA NTV
|GORAKHPUR GKP
|SHC-ASR JANSEWA EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|SAHARSA JN SHC
|AMRITSAR JN ASR
|ASR-SHC JANSEWA EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|AMRITSAR JN ASR
|SAHARSA JN SHC
|BLGT - SGUJ INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|BALURGHAT BLGT
|SILIGURI JN SGUJ
|SGUJ - BLGT INTERCITY EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|SILIGURI JN SGUJ
|BALURGHAT BLGT
|KIR-ASR EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|KATIHAR JN KIR
|AMRITSAR JN ASR
|ASR-KIR EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|AMRITSAR JN ASR
|KATIHAR JN KIR
|GAREEB NAWAJ EXPRESS
|7-Jan
|MAIL EXP
|AJMER AII
|KISHANGANJ KNE
|GKP-ASR SUPERFAST EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|GORAKHPUR GKP
|AMRITSAR JN ASR
|CKTD-CNB-INTERCITY
|7-Jan
|SUPERFAST
|CHITRAKOT CKTD
|KANPUR CENTRAL CNB
|CNB-CKTD-INTERCITY
|7-Jan
|SUPERFAST
|KANPUR CENTRAL CNB
|CHITRAKOT CKTD
|RAJYA RANI EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|LUCKNOWJN LJN
|MEERUT CITY MTC
|RAJYA RANI EXP
|7-Jan
|SUPERFAST
|MEERUT CITY MTC
|LUCKNOWJN LJN
|BSB-SKTN LINK INTERCITY
|7-Jan
|MAIL EXP
|CHOPAN CPU
|SHAKTINAGAR SKTN
|SKTN-BSB LINK INTERCITY
|7-Jan
|MAIL EXP
|SHAKTINAGAR SKTN
|CHOPAN CPU
|JHS-BIN PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|JHANSI JN JHS
|BINA JN BINA
|JHS-LKO PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|JHANSI JN JHS
|LUCKNOW LKO
|LKO-JHS PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|JHANSI JN JHS
|GWL-AGC PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|GWALIOR JN GWL
|AGRA CANTT AGC
|AGC-GWL PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|AGRA CANTT AGC
|GWALIOR JN GWL
|DLI-FN PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|DELHI DLI
|FARUKHNAGAR FN
|FN-DLI PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|FARUKHNAGAR FN
|DELHI DLI
|DOS-GAYA PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|DEHRI ON SONE DOS
|GAYA JN GAYA
|LDH-FZR PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|LUDHIANA JN LDH
|FIROZPUR CANT FZR
|FZR-LDH PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|FIROZPUR CANT FZR
|LUDHIANA JN LDH
|DLI SMQL PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|DELHI DLI
|SHAMLI SMQL
|SMQL DLI PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|SHAMLI SMQL
|DELHI DLI
|UCR-CNB-PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|PRAYAG PRG
|KANPUR ANWRGANJ CPA
|ALD-UCR-CNB-PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|KANPUR ANWRGANJ CPA
|PRAYAG PRG
|DDU - FD PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|FAIZABAD JN FD
|PT DEEN DAYAL UPADHYAYA JN DDU
|RBL-CNB PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|RAE BARELI JN RBL
|KANPUR CENTRAL CNB
|UCR-RBL PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|UNCHAHAR JN UCR
|RAE BARELI JN RBL
|RBL-UCR PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|RAE BARELI JN RBL
|UNCHAHAR JN UCR
|LKO-FD PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|FAIZABAD JN FD
|FD - LKO PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|FAIZABAD JN FD
|LUCKNOW LKO
|LKO-SRE PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|SAHARANPUR SRE
|SRE - LKO PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|SAHARANPUR SRE
|LUCKNOW LKO
|PYG-LKO PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|PRAYAG PRG
|LUCKNOW LKO
|LKO-PYG PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|PRAYAG PRG
|BSB-LKO PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|VARANASI JN BSB
|LUCKNOW LKO
|LKO-BSB PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|VARANASI JN BSB
|JNU - BSB PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|JAUNPUR JN JNU
|VARANASI JN BSB
|SLN-LKO PAS
|7-Jan
|PASSENGER
|SULTANPUR SLN
|LUCKNOW LKO
|LKO-SLN PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|SULTANPUR SLN
|SLN-LKO PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|SULTANPUR SLN
|LUCKNOW LKO
|LKO-SLN PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|SULTANPUR SLN
|PBH-LKO PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|PARTAPGARH JN PBH
|LUCKNOW LKO
|LKO-PBH PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|LUCKNOW LKO
|PARTAPGARH JN PBH
|BAREILLY MORADABAD PASSE
|7-Jan
|PASSENGER
|BAREILLY BE
|MORADABAD MB
|MORADABAD CHANDAUSI PASSE
|7-Jan
|PASSENGER
|MORADABAD MB
|BAREILLY BE
|CHANDAUSI MORADABAD PASSE
|7-Jan
|PASSENGER
|CHANDAUSI JN CH
|MORADABAD MB
|MORADABAD CHANDAUSI PASSE
|7-Jan
|PASSENGER
|MORADABAD MB
|CHANDAUSI JN CH
|BARELLY ALIGARH PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|BAREILLY BE
|ALIGARH JN ALJN
|PRG-BE PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|PRAYAG PRG
|FAIZABAD JN FD
|FD-PRG PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|FAIZABAD JN FD
|PRAYAG PRG
|PRG- JNU PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|PRAYAG PRG
|JAUNPUR JN JNU
|JNU-PRG PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|JAUNPUR JN JNU
|PRAYAG PRG
|PRAYAG- BAREILLY PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|PRAYAG PRG
|BAREILLY BE
|BE-PRG PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|BAREILLY BE
|PRAYAG PRG
|TDL-ETH PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|TUNDLA JN TDL
|ETAH ETAH
|ETH-TDL
|7-Jan
|PASSENGER
|ETAH ETAH
|TUNDLA JN TDL
|DLI-FZR PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|DELHI DLI
|FIROZPUR CANT FZR
|FZR - DLI PASS.
|7-Jan
|PASSENGER
|FIROZPUR CANT FZR
|DELHI DLI
|DUI-BTI PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|DHURI JN DUI
|BHATINDA JN BTI
|BTI-DUI PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|BHATINDA JN BTI
|DHURI JN DUI
|GKP-BTH PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|GORAKHPUR GKP
|BETTIAH BTH
|GKP-NKE PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|GORAKHPUR GKP
|NARKATIAGANJ JN NKE
|BLGT - MLDT PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|BALURGHAT BLGT
|MALDA TOWN MLDT
|HJP-BHBR PASSEBGER
|7-Jan
|PASSENGER
|HAJIPUR JN HJP
|BATHUA BAZAR BHBR
|NJP - MLDT PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|NEW JALPAIGURI NJP
|MALDA TOWN MLDT
|MFP-PPTA MEMU
|7-Jan
|MEMU
|MUZAFFARPUR JN MFP
|PATLIPUTRA PPTA
|PPTA-MFP MEMU
|7-Jan
|MEMU
|PATLIPUTRA PPTA
|MUZAFFARPUR JN MFP
|BJU-MKA MEMU PASSENGER
|7-Jan
|MEMU
|BARAUNI JN BJU
|MOKAMEH JN MKA
|MKA-BJU MEMU PASSENGER
|7-Jan
|MEMU
|MOKAMEH JN MKA
|BARAUNI JN BJU
|SSB-GZB 12CAR EMU
|7-Jan
|MEMU
|SHAKURBASTI SSB
|GHAZIABAD GZB
|SSB-GZB 10 CAR EMU
|7-Jan
|EMU
|SHAKURBASTI SSB
|GHAZIABAD GZB
|SSB-GZB 12CAR EMU
|7-Jan
|EMU
|SHAKURBASTI SSB
|GHAZIABAD GZB
|NZM-NDLS 10 CAR EMU
|7-Jan
|EMU
|HAZRAT NIZAMUDDINNZM
|NEW DELHI NDLS
|NZM-NZM EMU
|7-Jan
|MEMU
|HAZRAT NIZAMUDDINNZM
|HAZRAT NIZAMUDINHNZM
|CNB-PNK MEMU
|7-Jan
|MEMU
|KANPUR CENTRAL CNB
|PANKI PNK
|ALJN-PWL EMU
|7-Jan
|EMU
|ALIGARH JN ALJN
|PALWAL PWL
|LKO-CNB MEMU
|7-Jan
|MEMU
|LUCKNOWJN LJN
|KANPUR CENTRAL CNB
|LKO-CNB MEMU
|7-Jan
|MEMU
|LUCKNOW LKO
|KANPUR CENTRAL CNB
|CNB-BBK MEMU
|7-Jan
|MEMU
|KANPUR CENTRAL CNB
|LUCKNOWJN LJN
|CNB-LKO MEMU
|7-Jan
|MEMU
|KANPUR CENTRAL CNB
|LUCKNOWJN LJN
|LKO-CNB MEMU
|7-Jan
|MEMU
|LUCKNOWJN LJN
|KANPUR CENTRAL CNB
|LKO-HRI-LKO MEMU
|7-Jan
|MEMU
|LUCKNOW LKO
|SHAHJEHANPUR SPN
|HRI-LKO-HRI MEMU
|7-Jan
|MEMU
|SHAHJEHANPUR SPN
|LUCKNOW LKO
|BBK-CNB MEMU
|7-Jan
|MEMU
|BARABANKI JN BBK
|KANPUR CENTRAL CNB
|CNB-BBK MEMU
|7-Jan
|MEMU
|KANPUR CENTRAL CNB
|BARABANKI JN BBK
|CNB-LJN MEMU
|7-Jan
|MEMU
|KANPUR CENTRAL CNB
|LUCKNOWJN LJN
|LJN-BBK MEMU
|7-Jan
|MEMU
|LUCKNOWJN LJN
|BARABANKI JN BBK
|BBK-LJN MEMU
|7-Jan
|MEMU
|BARABANKI JN BBK
|LUCKNOWJN LJN
|GZB-DLI 12CAR EMU
|7-Jan
|EMU
|GHAZIABAD GZB
|DELHI DLI
|NDLS-GZB EMU
|7-Jan
|EMU
|NEW DELHI NDLS
|GHAZIABAD GZB
|GZB-NDLS EMU
|7-Jan
|EMU
|GHAZIABAD GZB
|NEW DELHI NDLS
|GZB-NDLS LADIES SPL
|7-Jan
|EMU
|GHAZIABAD GZB
|NEW DELHI NDLS
|NDLS-GZB LADIES SPL
|7-Jan
|EMU
|NEW DELHI NDLS
|GHAZIABAD GZB
|MB-ANVT MEMU
|7-Jan
|MEMU
|MORADABAD MB
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|ANVT-MB MEMU
|7-Jan
|MEMU
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|MORADABAD MB
|ANVT-MTC MEMU
|7-Jan
|MEMU
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|MEERUT CITY MTC
|MTC-ANVT MEMU
|7-Jan
|MEMU
|MEERUT CITY MTC
|ANAND VIHAR TERMINALANVT
|AGC-BXN
|7-Jan
|MEMU
|AGRA CANTT AGC
|BAYANA JN BXN
|BKI-IDH SHUTTLE
|7-Jan
|DMU
|BANDIKUI JN BKI
|IDGAH AGRA JN IDH
|PBH-LKO DMU
|7-Jan
|DMU
|PARTAPGARH JN PBH
|LUCKNOW LKO
|LKO/PBH DMU
|7-Jan
|DMU
|LUCKNOW LKO
|PARTAPGARH JN PBH
|1JA JUC-ASR DMU
|7-Jan
|DMU
|JALANDHAR CITY JUC
|MANANWALA MOW
|JUC-ASR
|7-Jan
|DMU
|AMRITSAR JN ASR
|JALANDHAR CITY JUC
|JUC-ASR DMU
|7-Jan
|DMU
|JALANDHAR CITY JUC
|AMRITSAR JN ASR
|LDH-JUC DMU
|7-Jan
|DMU
|LUDHIANA JN LDH
|JALANDHAR CITY JUC
|JUC-NRO-LDH DMU
|7-Jan
|DMU
|JALANDHAR CITY JUC
|LUDHIANA JN LDH
|HSX-JUC DMU
|7-Jan
|DMU
|HOSHIARPUR HSX
|JALANDHAR CITY JUC
|HSX-JUC DMU
|7-Jan
|DMU
|JALANDHAR CITY JUC
|HOSHIARPUR HSX
|FZR-FKA DMU
|7-Jan
|DMU
|FIROZPUR CANT FZR
|FAZILKA FKA
|FKA-FZR DMU
|7-Jan
|DMU
|FAZILKA FKA
|FIROZPUR CANT FZR
|KKP-FKA DMU
|7-Jan
|DMU
|KOT KAPURA KKP
|FAZILKA FKA
|FKA-KKP DMU
|7-Jan
|DMU
|FAZILKA FKA
|KOT KAPURA KKP
|KKDE-UMB PASS
|7-Jan
|DMU
|KURUKSHETRA JN KKDE
|AMBALA CANT JN UMB
|UMB-KKDE PASS
|7-Jan
|DMU
|AMBALA CANT JN UMB
|KURUKSHETRA JN KKDE
|RDP - SGUJ DEMU
|7-Jan
|DMU
|RADHIKAPUR RDP
|SILIGURI JN SGUJ
|SGUJ - RDP DEMU
|7-Jan
|DMU
|SILIGURI JN SGUJ
|RADHIKAPUR RDP
|MLFC - SGUJ DEMU
|7-Jan
|DMU
|MALDA COURT MLFC
|SILIGURI JN SGUJ
|SGUJ- MLFC DEMU
|7-Jan
|DMU
|SILIGURI JN SGUJ
|MALDA COURT MLFC
Here's a list of trains that have been partially cancelled
|Taj Express
|7-Jan
|SUPERFAST
|JHANSI JN JHS
|NEW DELHI NDLS
|JHANSI JN JHS
|GWALIOR JN GWL
|TAJ EXPRESS
|7-Jan
|SUPERFAST
|NEW DELHI NDLS
|JHANSI JN JHS
|GWALIOR JN GWL
|JHANSI JN JHS
|ALD JP EXPRESS
|7-Jan
|SUPERFAST
|ALLAHABAD JN ALD
|JAIPUR JP
|MATHURA JN MTJ
|JAIPUR JP
|JP ALD EXPRESS
|7-Jan
|SUPERFAST
|JAIPUR JP
|ALLAHABAD JN ALD
|JAIPUR JP
|MATHURA JN MTJ
|U ABHATOOFAN EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|HOWRAH JN HWH
|SHRI GANGANAGARSGNR
|HOWRAH JN HWH
|AGRA CANTT AGC
|U A TOOFAN EXP
|7-Jan
|MAIL EXP
|SHRI GANGANAGARSGNR
|HOWRAH JN HWH
|AGRA CANTT AGC
|HOWRAH JN HWH
|ET ALD PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|ITARSI JN ET
|ALLAHABD CHHEOKIACOI
|MANIKPUR JN MKP
|ALLAHABD CHHEOKIACOI
|ALD ET PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|ALLAHABD CHHEOKIACOI
|ITARSI JN ET
|ALLAHABD CHHEOKIACOI
|LINK JN CABIN LKJN
|SDAH- MFP PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|SEALDAH SDAH
|MUZAFFARPUR JN MFP
|BARAUNI JN BJU
|MUZAFFARPUR JN MFP
|MFP-SDAH PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|MUZAFFARPUR JN MFP
|SEALDAH SDAH
|MUZAFFARPUR JN MFP
|BARAUNI JN BJU
|CPU-ALD PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|CHOPAN CPU
|ALLAHABAD JN ALD
|CHUNAR CAR
|ALLAHABAD JN ALD
|ALD-CPU PASS
|7-Jan
|PASSENGER
|ALLAHABAD JN ALD
|CHOPAN CPU
|ALLAHABAD JN ALD
|NAINI NYN
|KIR-HJP PASSENGER
|7-Jan
|PASSENGER
|KATIHAR JN KIR
|HAJIPUR JN HJP
|AKSHAYWAT RAI NAGARAYRN
|HAJIPUR JN HJP
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