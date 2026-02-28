1934 to 2026: Check full list of Ranji Trophy winners and runners-up
Jammu and Kashmir beat Karnataka on the first-innings basis to become the Ranji Trophy 2025-26 season champions
In a historic moment on Saturday, February 28, Jammu and Kashmir beat Karnataka in the final of the Ranji Trophy 2025-26 season to become Ranji Trophy champions for the first time in their history.
Jammu and Kashmir is now the 20th team to win India’s marquee domestic first-class tournament. Mumbai, with 42 titles, still leads the list of teams with the most title wins, followed by Karnataka in second spot with eight titles and Delhi in third place with seven titles.
Madhya Pradesh and Baroda, with five titles each, are joint fourth on the list.
Full list of Ranji Trophy winners and runners-up
|Ranji Trophy full list of winners (1934-2026)
|Season
|Winner
|Runner-up
|Winning Captain
|2025–26
|Jammu and Kashmir
|Karnataka
|Paras Dogra
|2024–25
|Vidarbha
|Kerala
|Akshay Wadkar
|2023–24
|Mumbai
|Vidarbha
|Ajinkya Rahane
|2022–23
|Saurashtra
|Bengal
|Jaydev Unadkat
|2021–22
|Madhya Pradesh
|Mumbai
|Aditya Shrivastava
|2019–20
|Saurashtra
|Bengal
|Jaydev Unadkat
|2018–19
|Vidarbha
|Saurashtra
|Faiz Fazal
|2017–18
|Vidarbha
|Delhi
|Faiz Fazal
|2016–17
|Gujarat
|Mumbai
|Parthiv Patel
|2015–16
|Mumbai
|Saurashtra
|Aditya Tare
|2014–15
|Karnataka
|Tamil Nadu
|Vinay Kumar
|2013–14
|Karnataka
|Maharashtra
|Vinay Kumar
|2012–13
|Mumbai
|Saurashtra
|Ajit Agarkar
|2011–12
|Rajasthan
|Tamil Nadu
|Hrishikesh Kanitkar
|2010–11
|Rajasthan
|Baroda
|Hrishikesh Kanitkar
|2009–10
|Mumbai
|Karnataka
|Wasim Jaffer
|2008–09
|Mumbai
|Uttar Pradesh
|Wasim Jaffer
|2007–08
|Delhi
|Uttar Pradesh
|Gautam Gambhir
|2006–07
|Mumbai
|Bengal
|Amol Muzumdar
|2005–06
|Uttar Pradesh
|Bengal
|Mohammad Kaif
|2004–05
|Railways
|Punjab
|Sanjay Bangar
|2003–04
|Mumbai
|Tamil Nadu
|Sairaj Bahutule
|2002–03
|Mumbai
|Tamil Nadu
|Paras Mhambrey
|2001–02
|Railways
|Baroda
|Abhay Sharma
|2000–01
|Baroda
|Railways
|Jacob Martin
|1999–00
|Mumbai
|Hyderabad
|Sameer Dighe
|1998–99
|Karnataka
|Madhya Pradesh
|Sunil Joshi
|1997–98
|Karnataka
|Uttar Pradesh
|Rahul Dravid
|1996–97
|Mumbai
|Delhi
|Sanjay Manjrekar
|1995–96
|Karnataka
|Tamil Nadu
|Anil Kumble
|1994–95
|Bombay
|Punjab
|Sachin Tendulkar
|1993–94
|Bombay
|Bengal
|Ravi Shastri
|1992–93
|Punjab
|Maharashtra
|Gursharan Singh
|1991–92
|Delhi
|Tamil Nadu
|Ajay Sharma
|1990–91
|Haryana
|Bombay
|Kapil Dev
|1989–90
|Bengal
|Delhi
|Sambaran Banerjee
|1988–89
|Delhi
|Bengal
|Madan Lal
|1987–88
|Tamil Nadu
|Railways
|Krishnamachari Srikkanth
|1986–87
|Hyderabad
|Delhi
|M. V. Narasimha Rao
|1985–86
|Delhi
|Haryana
|Madan Lal
|1984–85
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1983–84
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1982–83
|Karnataka
|Bombay
|Brijesh Patel
|1981–82
|Delhi
|Karnataka
|Mohinder Amarnath
|1980–81
|Bombay
|Delhi
|Eknath Solkar
|1979–80
|Delhi
|Bombay
|Bishan Singh Bedi
|1978–79
|Delhi
|Karnataka
|Bishan Singh Bedi
|1977–78
|Karnataka
|Uttar Pradesh
|E. A. S. Prasanna
|1976–77
|Bombay
|Delhi
|Sunil Gavaskar
|1975–76
|Bombay
|Bihar
|Ashok Mankad
|1974–75
|Bombay
|Karnataka
|Ashok Mankad
|1973–74
|Karnataka
|Rajasthan
|E. A. S. Prasanna
|1972–73
|Bombay
|Tamil Nadu
|Ajit Wadekar
|1971–72
|Bombay
|Bengal
|Ajit Wadekar
|1970–71
|Bombay
|Maharashtra
|Sudhir Naik
|1969–70
|Bombay
|Rajasthan
|Ajit Wadekar
|1968–69
|Bombay
|Bengal
|Ajit Wadekar
|1967–68
|Bombay
|Madras
|Manohar Hardikar
|1966–67
|Bombay
|Rajasthan
|Manohar Hardikar
|1965–66
|Bombay
|Rajasthan
|Bapu Nadkarni
|1964–65
|Bombay
|Hyderabad
|Bapu Nadkarni
|1963–64
|Bombay
|Rajasthan
|Bapu Nadkarni
|1962–63
|Bombay
|Rajasthan
|Polly Umrigar
|1961–62
|Bombay
|Rajasthan
|Madhav Apte
|1960–61
|Bombay
|Rajasthan
|Polly Umrigar
|1959–60
|Bombay
|Mysore
|Polly Umrigar
|1958–59
|Bombay
|Bengal
|Madhav Apte
|1957–58
|Baroda
|Services
|Datta Gaekwad
|1956–57
|Bombay
|Services
|Madhav Mantri
|1955–56
|Bombay
|Bengal
|Madhav Mantri
|1954–55
|Madras
|Holkar
|Balu Alaganan
|1953–54
|Bombay
|Holkar
|Ranga Sohoni
|1952–53
|Holkar
|Bengal
|C. K. Nayudu
|1951–52
|Bombay
|Holkar
|Madhav Mantri
|1950–51
|Holkar
|Gujarat
|C. K. Nayudu
|1949–50
|Baroda
|Holkar
|Raosaheb Nimbalkar
|1948–49
|Bombay
|Baroda
|K. C. Ibrahim
|1947–48
|Holkar
|Bombay
|C. K. Nayudu
|1946–47
|Baroda
|Holkar
|Raosaheb Nimbalkar
|1945–46
|Holkar
|Baroda
|C. K. Nayudu
|1944–45
|Bombay
|Holkar
|Vijay Merchant
|1943–44
|Western India
|Bengal
|Herbert Barritt
|1942–43
|Baroda
|Hyderabad
|W. Ghorpade
|1941–42
|Bombay
|Mysore
|Vijay Merchant
|1940–41
|Maharashtra
|Madras
|D. B. Deodhar
|1939–40
|Maharashtra
|United Provinces
|D. B. Deodhar
|1938–39
|Bengal
|Southern Punjab
|Tom Longfield
|1937–38
|Hyderabad
|Nawanagar
|S. M. Hussain
|1936–37
|Bengal
|Bengal
|Albert Wensley
|1935–36
|Bombay
|Madras
|Hormasji Vajifdar
|1934–35
|Bombay
|Northern India
|L. P. Jai
