Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary Adani Ecogen Four

Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary Adani Ecogen Four

Last Updated : Dec 31 2025 | 12:50 PM IST

Adani Renewable Energy Holding Eleven (AREH11L), a wholly-owned subsidiary of Adani Green Energy, has incorporated wholly-owned subsidiary, namely, Adani Ecogen Four (AE4L) on 30 December 2025.

The main objective of AE4L is to generate, develop, transform, distribute, transmit, sale, supply any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy.

First Published: Dec 31 2025 | 12:23 PM IST

