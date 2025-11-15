Saturday, November 15, 2025 | 12:38 PM ISTहिंदी में पढें
Avonmore Capital & Management Services consolidated net profit declines 74.60% in the September 2025 quarter

Avonmore Capital & Management Services consolidated net profit declines 74.60% in the September 2025 quarter

Image

Last Updated : Nov 15 2025 | 12:34 PM IST

Sales decline 31.99% to Rs 36.92 crore

Net profit of Avonmore Capital & Management Services declined 74.60% to Rs 4.40 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 17.32 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 31.99% to Rs 36.92 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 54.29 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales36.9254.29 -32 OPM %19.9341.70 -PBDT8.9423.15 -61 PBT7.3921.93 -66 NP4.4017.32 -75

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Nov 15 2025 | 12:18 PM IST

