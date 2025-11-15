Avonmore Capital & Management Services consolidated net profit declines 74.60% in the September 2025 quarter

Sales decline 31.99% to Rs 36.92 croreNet profit of Avonmore Capital & Management Services declined 74.60% to Rs 4.40 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 17.32 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 31.99% to Rs 36.92 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 54.29 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales36.9254.29 -32 OPM %19.9341.70 -PBDT8.9423.15 -61 PBT7.3921.93 -66 NP4.4017.32 -75
