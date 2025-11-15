Asian Tea & Exports consolidated net profit rises 39.22% in the September 2025 quarter

Sales decline 0.30% to Rs 13.13 croreNet profit of Asian Tea & Exports rose 39.22% to Rs 0.71 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 0.51 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 0.30% to Rs 13.13 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 13.17 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales13.1313.17 0 OPM %-0.763.57 -PBDT0.780.64 22 PBT0.700.56 25 NP0.710.51 39
