Home / Markets / Capital Market News / CDG Petchem reports standalone net profit of Rs 0.43 crore in the December 2025 quarter

CDG Petchem reports standalone net profit of Rs 0.43 crore in the December 2025 quarter

Image

Last Updated : Jan 06 2026 | 3:32 PM IST

Sales decline 76.35% to Rs 0.70 crore

Net profit of CDG Petchem reported to Rs 0.43 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.06 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 76.35% to Rs 0.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.96 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.702.96 -76 OPM %21.43-0.68 -PBDT0.42-0.02 LP PBT0.42-0.07 LP NP0.43-0.06 LP

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Jan 06 2026 | 3:21 PM IST

