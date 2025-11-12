Wednesday, November 12, 2025 | 09:15 AM ISTहिंदी में पढें
Welspun Enterprises consolidated net profit rises 54.52% in the September 2025 quarter

Welspun Enterprises consolidated net profit rises 54.52% in the September 2025 quarter

Last Updated : Nov 12 2025 | 9:12 AM IST

Sales decline 3.85% to Rs 783.92 crore

Net profit of Welspun Enterprises rose 54.52% to Rs 90.41 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 58.51 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 3.85% to Rs 783.92 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 815.30 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales783.92815.30 -4 OPM %21.9615.60 -PBDT138.98115.51 20 PBT125.65101.52 24 NP90.4158.51 55

First Published: Nov 12 2025 | 7:42 AM IST

