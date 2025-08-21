Ex-date alert! These 54 stocks go ex-dividend on Aug 22; are you eligible?

Dividend stocks today, August 21, 2025: D-Street investors seeking passive income from their investments may want to keep an eye on shares of APL Apollo Tubes, Belrise Industries, Godfrey Phillips India, Procter & Gamble Health, LIC Housing Finance, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), Netweb Technologies India, Indigo Paints, and 48 other companies today, as these firms have announced dividend rewards for their shareholders.
According to data from the BSE, the shares of these companies are set to trade ex-dividend on August 22, 2025. Notably, the ex-dividend date is when a stock begins trading without the value of its upcoming dividend. Thus, to be eligible for the dividend, investors must purchase and hold the stock before the ex-dividend date, which means owning it on or before August 21, 2025 in this case. However, it is important to understand that the record date is the day a company finalises the list of shareholders who are entitled to receive the dividend payout.
Among the listed companies, Godfrey Phillips India, a major manufacturer of cigarettes and tobacco products, has announced the highest dividend. The company informed the stock exchanges that its board has declared a final dividend of ₹60 per share for the financial year 2024-25 (FY25), with the record date set as August 22, 2025.
The next highest dividend has been announced by Procter & Gamble Health, which declared a final dividend of ₹45 per share for the FY25. The company has also fixed August 22, 2025 as the record date for this distribution.
Here is the complete list of stocks that will trade ex-dividend tomorrow, August 22, along with their announcement details and record dates:
|
Company
|
Ex-date
|
Purpose
|
Record date
|
ABM Knowledgeware
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1.2500
|
Aug 22, 2025
|
Agi Greenpac
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹7
|
Aug 22, 2025
|
AK Capital Services
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹14
|
Aug 22, 2025
|
APL Apollo Tubes
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹5.7500
|
Aug 22, 2025
|
ASM Technologies
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
Bannari Amman Sugars
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹12.50
|
Aug 22, 2025
|
Belrise Industries
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.5500
|
Aug 22, 2025
|
Bhatia Communications & Retail (India)
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.0100
|
Aug 22, 2025
|
DAPS Advertising
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.20
|
Aug 23, 2025
|
Deep Industries
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹3.0500
|
Aug 22, 2025
|
Dhanashree Electronics
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.10
|
Aug 22, 2025
|
DMCC Speciality Chemicals
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2.50
|
Aug 22, 2025
|
Dynacons Systems & Solutions
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.50
|
Aug 22, 2025
|
Dynamic Industries
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
eClerx Services
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
Federal Bank
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1.20
|
Aug 22, 2025
|
Gujarat Ambuja Exports
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.2500
|
Aug 22, 2025
|
Godfrey Phillips India
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹60
|
Aug 22, 2025
|
GE Vernova T&D India
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹5
|
Aug 22, 2025
|
HMA Agro Industries
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.30
|
Aug 22, 2025
|
IB Infotech Enterprises
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
Indigo Paints
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹3.50
|
Aug 22, 2025
|
Indian Railway Catering and Tourism Corporation
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
iStreet Network
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.10
|
Aug 22, 2025
|
Jasch Gauging Technologies
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2.50
|
Aug 22, 2025
|
Jindal Steel & Power
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 22, 2025
|
Jindal Stainless
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2
|
Aug 22, 2025
|
Sai Silks (Kalamandir)
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
Kalyani Forge
|
Aug 22, 2025
|
Dividend - ₹4
|
Aug 22, 2025
|
KFin Technologies
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹7.50
|
Aug 22, 2025
|
Kuantum Papers
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹3
|
Aug 22, 2025
|
LIC Housing Finance
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹10
|
Aug 22, 2025
|
Lodha Developers
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹4.2500
|
Aug 22, 2025
|
Mallcom (India)
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹3
|
Aug 23, 2025
|
Mayur Uniquoters
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹5
|
Aug 22, 2025
|
Global Health
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 22, 2025
|
NDL Ventures
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹0.50
|
Aug 22, 2025
|
Netweb Technologies India
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2.50
|
Aug 22, 2025
|
Naturewings Holidays
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹1.50
|
Aug 22, 2025
|
Nicco Parks & Resorts
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Aug 22, 2025
|
Omax Autos
|
Aug 22, 2025
|
Final Dividend - ₹2.50
|
Aug 22, 2025
|
Panchsheel Organics
|
Aug 22, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.80
|
Aug 22, 2025