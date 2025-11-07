Pocket dividends! ONGC, Power Grid, 31 other stocks go ex-date next week

Dividend alert:
Investors eyeing additional returns from their portfolios may keep an eye on Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
, Ajanta Pharma, Godfrey Phillips India, JM Financial, Indian Metals & Ferro Alloys, Nuvama Wealth Management, Chambal Fertilisers & Chemicals, Garden Reach Shipbuilders & Engineers, Power Grid Corporation of India, and 24 other companies next week, as they have announced dividend rewards for their shareholders.
According to BSE data, the shares of these firms will go ex-dividend between Monday, November 10, and Friday, November 14, 2025. Investors seeking eligibility for the declared dividends will need to hold the stocks on or before their respective ex-dividend dates. Other noteworthy names in the dividend calendar include Route Mobile, Astral, Chalet Hotels, Metropolis Healthcare, Saregama India, Birlasoft, D-Link (India), and Premco Global.
Here’s the complete list of stocks that will remain in focus next week, following their dividend announcements, along with key details:
(Source: BSE)
|
Company
|
Ex-dividend
|
Purpose
|
Record date
|
Ajanta Pharma
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹28
|
Nov 10, 2025
|
Aurionpro Solutions
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Nov 10, 2025
|
Godfrey Phillips India
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹17
|
Nov 10, 2025
|
Power Grid Corporation of India
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹4.50
|
Nov 10, 2025
|
Route Mobile
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹3
|
Nov 10, 2025
|
Transcorp International
|
Nov 10, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.20
|
Nov 10, 2025
|
Astral
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.50
|
Nov 11, 2025
|
Chalet Hotels
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Nov 11, 2025
|
Chambal Fertilisers & Chemicals
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹5
|
Nov 11, 2025
|
Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹5.75
|
Nov 11, 2025
|
Indian Metals & Ferro Alloys
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 11, 2025
|
Metropolis Healthcare
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹4
|
Nov 11, 2025
|
Nuvama Wealth Management
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹70
|
Nov 11, 2025
|
Saregama India
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹4.50
|
Nov 11, 2025
|
Siyaram Silk Mills
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹4
|
Nov 11, 2025
|
Steelcast
|
Nov 11, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.36
|
Nov 11, 2025
|
Elitecon International
|
Nov 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.05
|
Nov 12, 2025
|
Gujarat Pipavav Port
|
Nov 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹5.40
|
Nov 12, 2025
|
Kaveri Seed Company
|
Nov 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹5
|
Nov 12, 2025
|
Sagility
|
Nov 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹0.05
|
Nov 12, 2025
|
Symphony
|
Nov 12, 2025
|
Interim Dividend - ₹1
|
Nov 12, 2025
|
Adf Foods
|
Nov 13, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 13, 2025
|
Amara Raja Energy & Mobility
|
Nov 13, 2025
|
Interim Dividend - ₹5.40
|
Nov 13, 2025
|
Patanjali Foods
|
Nov 13, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 13, 2025
|
Sasken Technologies
|
Nov 13, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 13, 2025
|
Birlasoft
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend - ₹2.50
|
Nov 14, 2025
|
D-Link (India)
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend - ₹6
|
Nov 14, 2025
|
Ganesh Consumer Products
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend - ₹2.50
|
Nov 14, 2025
|
JM Financial
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.50
|
Nov 14, 2025
|
Mafatlal Industries
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend - ₹1.25
|
Nov 14, 2025
|
Oil and Natural Gas Corporation
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 14, 2025
|
Premco Global
|
Nov 14, 2025
|
Special Dividend - ₹36
|
Nov 14, 2025
|
Saksoft
|
Nov 14, 2025
|
Interim Dividend
|
Nov 14, 2025