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Sunil Chhetri retires: List of all goals scored in international football

Sunil Chhetri represented India in 146 matches during his illustrious career of 20 years, and most 94 goals for India

Sunil Chhetri records and key stats

Sunil Chhetri records and key stats

Anish Kumar New Delhi
6 min read Last Updated : Jun 06 2024 | 7:32 PM IST
Sunil Chhetri is set to retire from international football, with the most goals scored by an Indian. Ahead of his last dance at the football field during the India vs Kuwait FIFA World Cup 2026 Qualifier match, Chhetri has 94 goals by his name. The Indian forward represented India in 146 matches during his illustrious career of 20 years.

He is at the third spot among the active players who score the most goals in football, only behind football legends Cristiano Ronaldo and Lionel Messi.

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Full list of goals scored by Sunil Chhetri in his 20-year career of international football
Goal No. Date Opponent Venue
1 June 12, 2005 Pakistan Ayub Stadium, Quetta
2 August 17, 2007 Cambodia Ambedkar Stadium, Delhi
3 August 17, 2007 Cambodia Ambedkar Stadium, Delhi
4 August 23, 2007 Syria Ambedkar Stadium, Delhi
5 August 26, 2007 Kyrgyzstan Ambedkar Stadium, Delhi
6 October 8, 2007 Lebanon Saida International Stadium, Sidon
7 October 30, 2007 Lebanon Fatorda Stadium, Margao
8 May 24, 2008 Chinese Taipei Fatorda Stadium, Margao
9 May 24, 2008 Chinese Taipei Fatorda Stadium, Margao
10 June 3, 2008 Nepal Rasmee Dhandu Stadium, Male
11 June 11, 2008 Bhutan Rasmee Dhandu Stadium, Male
12 August 7, 2008 Myanmar Gachibowli Athletic Stadium, Hyderabad
13 August 13, 2008 Tajikistan Ambedkar Stadium, Delhi
14 August 13, 2008 Tajikistan Ambedkar Stadium, Delhi
15 August 13, 2008 Tajikistan Ambedkar Stadium, Delhi
16 August 23, 2008 Kyrgyzstan Ambedkar Stadium, Delhi
17 October 8, 2010 Vietnam Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
18 October 8, 2010 Vietnam Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
19 October 8, 2010 Vietnam Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
20 January 14, 2011 Bahrain Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
21 January 18, 2011 South Korea Al-Gharafa Stadium, Doha
22 Marach 21, 2011 Chinese Taipei Petaling Jaya Stadium, Petaling Jaya
23 July 10, 2011 Maldives Rasmee Dhandu Stadium, Male
24 November 16, 2011 Malaysia Salt Lake Stadium, Kolkata
25 November 16, 2011 Malaysia Salt Lake Stadium, Kolkata
26 December 3, 2011 Afghanistan Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
27 December 5, 2011 Bhutan Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
28 December 5, 2011 Bhutan Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
29 December 7, 2011 Sri Lanka Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
30 December 9, 2011 Maldives Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
31 December 9, 2011 Maldives Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
32 December 11, 2011 Afghanistan Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
33 August 22, 2012 Syria Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
34 August 25, 2012 Madives Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
35 August 25, 2012 Madives Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
36 September 2, 2012 Cameroon Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
37 March 4, 2013 Guam Thuwunna Stadium, Yangon
38 March 4, 2013 Guam Thuwunna Stadium, Yangon
39 September 3, 2013 Bangaldesh Halchowk Stadium, Kathmandu
40 November 15, 2013 Philippines Kanchenjunga Stadium, Siliguri
41 November 19, 2013 Nepal Kanchenjunga Stadium, Siliguri
42 March 5, 2014 Bangladesh Fatorda Stadium, Goa
43 March 5, 2014 Bangladesh Fatorda Stadium, Goa
44 October 6, 2014 Palestine Kanchenjunga Stadium, Siliguri
45 March 12, 2015 Nepal Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
46 March 12, 2015 Nepal Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
47 June 11, 2015 Oman Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
48 June 16, 2015 Guam Guam F.A. National Training Center, Harmon
49 December 27, 2015 Nepal Trivandrum International Stadium, Trivandrum
50 December 31, 2015 Maldives Trivandrum International Stadium, Trivandrum
51 January 3, 2016 Afghanistan Trivandrum International Stadium, Trivandrum
52 September 3, 2016 Puerto Rico Mumbai Football Arena, Mumbai
53 March 22, 2017 Cambodia Phnom Penh Olympic Stadium, Phnom Penh
54 March 28, 2017 Myanmar Thuwunna Stadium, Yangon
55 June 13, 2017 Kyrgyzstan Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
56 October 11, 2017 Macau Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
57 November 14 2017 Myanmar Fatorda Stadium, Margao
58 June 1, 2018 Chinese Taipei Mumbai Football Arena, Mumbai
59 June 1, 2018 Chinese Taipei Mumbai Football Arena, Mumbai
60 June 1, 2018 Chinese Taipei Mumbai Football Arena, Mumbai
61 June 4, 2018 Kenya Mumbai Football Arena, Mumbai
62 June 4, 2018 Kenya Mumbai Football Arena, Mumbai
63 June 7, 2018 New Zealand Mumbai Football Arena, Mumbai
64 June 10, 2018 Kenya Mumbai Football Arena, Mumbai
65 June 10, 2018 Kenya Mumbai Football Arena, Mumbai
66 January 6, 2019 Thailand Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
67 January 6, 2019 Thailand Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
68 June 5, 2019 Curacao Chang Arena, Buriram
69 July 7, 2019 Tajikistan The Arena, Ahmedabad
70 July 7, 2019 Tajikistan The Arena, Ahmedabad
71 July 13, 2019 North Korea The Arena, Ahmedabad
72 September 5, 2019 Oman Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
73 June 7, 2021 Bangladesh Jassim bin Hamad Stadium, Doha
74 June 7, 2021 Bangladesh Jassim bin Hamad Stadium, Doha
75 September 5, 2021 Nepal Dasharath Rangasala, Kathmandu
76 October 4, 2021 Bangladesh Rasmee Dhandu Stadium, Male
77 October 10, 2021 Nepal Rasmee Dhandu Stadium, Male
78 October 13, 2021 Maldives Rasmee Dhandu Stadium, Male
79 October 13, 2021 Maldives Rasmee Dhandu Stadium, Male
80 October 16, 2021 Nepal Rasmee Dhandu Stadium, Male
81 June 8, 2022 Cambodia Salt Lake Stadium, Kolkata
82 June 8, 2022 Cambodia Salt Lake Stadium, Kolkata
83 June 11, 2022 Afghanistan Salt Lake Stadium, Kolkata
84 June 14, 2022 Hong Kong Salt Lake Stadium, Kolkata
85 March 28, 2023 Kyrgyzstan Khuman Lampak Main Stadium, Imphal
86 June 12, 2023 Vanuatu Kalinga Stadium, Bhubaneswar
87 June 18, 2023 Lebanon Kalinga Stadium, Bhubaneswar
88 June 21, 2023 Pakistan Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
89 June 21, 2023 Pakistan Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
90 June 21, 2023 Pakistan Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
91 June 24, 2023 Nepal Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
92 June 27, 2023 Nepal Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
93 October 13, 2023 Malaysia Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur
94 March 26, 2024 Afghanistan Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati


Players with most goals in Indian football

Highest goal-scorer in Indian football
Player Goals
Sunil Chhetri 94
Bhaichung Bhutia 42
IM Vijayan 39
Shabbir Ali 30
PK Banerjee 26
Jeje Lalpekhlua 23
Magan Singh 20
Inder Singh 15
Chuni Goswami 14
Neville D'Souza 13

Most appearances by a player for Indian football team
Player Appearances
Sunil Chhetri 146
Bhaichung Bhutia 107
IM Vijayan 88
Shabbir Ali 81
Mahesh Gawali 79
Climax Lawrence 78
Gouramangi Singh 73
Sudip Chatterjee 67
Subrata Paul 67
Rennedy Singh 66

Players with most goals in International football

Most goal scored in International football
Goals score Player name Country Total matches played
128 Cristiano Ronaldo* Portugal 205
108 Ali Daei Iran 148
106 Lionel Messi* Argentina 180
94 Sunil Chhetri India 146
89 Mokhtar Dahari Malaysia 142
84 Ferenc Puskas Hungary 89
84 Ali Mabkhout* United Arab Emirates 113
83 Romelu Lukaku* Belgium 113
82 Robert Lewandowski* Poland 146

Topics : Sunil Chhetri Indian Football Team Indian football

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First Published: Jun 06 2024 | 7:32 PM IST

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