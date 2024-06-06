Sunil Chhetri retires: List of all goals scored in international football

|
Full list of goals scored by Sunil Chhetri in his 20-year career of international football
|
Goal No.
|
Date
|
Opponent
|
Venue
|
1
|
June 12, 2005
|
Pakistan
|
Ayub Stadium, Quetta
|
2
|
August 17, 2007
|
Cambodia
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
3
|
August 17, 2007
|
Cambodia
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
4
|
August 23, 2007
|
Syria
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
5
|
August 26, 2007
|
Kyrgyzstan
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
6
|
October 8, 2007
|
Lebanon
|
Saida International Stadium, Sidon
|
7
|
October 30, 2007
|
Lebanon
|
Fatorda Stadium, Margao
|
8
|
May 24, 2008
|
Chinese Taipei
|
Fatorda Stadium, Margao
|
9
|
May 24, 2008
|
Chinese Taipei
|
Fatorda Stadium, Margao
|
10
|
June 3, 2008
|
Nepal
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
11
|
June 11, 2008
|
Bhutan
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
12
|
August 7, 2008
|
Myanmar
|
Gachibowli Athletic Stadium, Hyderabad
|
13
|
August 13, 2008
|
Tajikistan
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
14
|
August 13, 2008
|
Tajikistan
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
15
|
August 13, 2008
|
Tajikistan
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
16
|
August 23, 2008
|
Kyrgyzstan
|
Ambedkar Stadium, Delhi
|
17
|
October 8, 2010
|
Vietnam
|
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
|
18
|
October 8, 2010
|
Vietnam
|
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
|
19
|
October 8, 2010
|
Vietnam
|
Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex, Pune
|
20
|
January 14, 2011
|
Bahrain
|
Jassim Bin Hamad Stadium, Doha
|
21
|
January 18, 2011
|
South Korea
|
Al-Gharafa Stadium, Doha
|
22
|
Marach 21, 2011
|
Chinese Taipei
|
Petaling Jaya Stadium, Petaling Jaya
|
23
|
July 10, 2011
|
Maldives
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
24
|
November 16, 2011
|
Malaysia
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
25
|
November 16, 2011
|
Malaysia
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
26
|
December 3, 2011
|
Afghanistan
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
27
|
December 5, 2011
|
Bhutan
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
28
|
December 5, 2011
|
Bhutan
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
29
|
December 7, 2011
|
Sri Lanka
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
30
|
December 9, 2011
|
Maldives
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
31
|
December 9, 2011
|
Maldives
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
32
|
December 11, 2011
|
Afghanistan
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
33
|
August 22, 2012
|
Syria
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
34
|
August 25, 2012
|
Madives
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
35
|
August 25, 2012
|
Madives
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
36
|
September 2, 2012
|
Cameroon
|
Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi
|
37
|
March 4, 2013
|
Guam
|
Thuwunna Stadium, Yangon
|
38
|
March 4, 2013
|
Guam
|
Thuwunna Stadium, Yangon
|
39
|
September 3, 2013
|
Bangaldesh
|
Halchowk Stadium, Kathmandu
|
40
|
November 15, 2013
|
Philippines
|
Kanchenjunga Stadium, Siliguri
|
41
|
November 19, 2013
|
Nepal
|
Kanchenjunga Stadium, Siliguri
|
42
|
March 5, 2014
|
Bangladesh
|
Fatorda Stadium, Goa
|
43
|
March 5, 2014
|
Bangladesh
|
Fatorda Stadium, Goa
|
44
|
October 6, 2014
|
Palestine
|
Kanchenjunga Stadium, Siliguri
|
45
|
March 12, 2015
|
Nepal
|
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|
46
|
March 12, 2015
|
Nepal
|
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|
47
|
June 11, 2015
|
Oman
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
48
|
June 16, 2015
|
Guam
|
Guam F.A. National Training Center, Harmon
|
49
|
December 27, 2015
|
Nepal
|
Trivandrum International Stadium, Trivandrum
|
50
|
December 31, 2015
|
Maldives
|
Trivandrum International Stadium, Trivandrum
|
51
|
January 3, 2016
|
Afghanistan
|
Trivandrum International Stadium, Trivandrum
|
52
|
September 3, 2016
|
Puerto Rico
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
53
|
March 22, 2017
|
Cambodia
|
Phnom Penh Olympic Stadium, Phnom Penh
|
54
|
March 28, 2017
|
Myanmar
|
Thuwunna Stadium, Yangon
|
55
|
June 13, 2017
|
Kyrgyzstan
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
56
|
October 11, 2017
|
Macau
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
57
|
November 14 2017
|
Myanmar
|
Fatorda Stadium, Margao
|
58
|
June 1, 2018
|
Chinese Taipei
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
59
|
June 1, 2018
|
Chinese Taipei
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
60
|
June 1, 2018
|
Chinese Taipei
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
61
|
June 4, 2018
|
Kenya
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
62
|
June 4, 2018
|
Kenya
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
63
|
June 7, 2018
|
New Zealand
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
64
|
June 10, 2018
|
Kenya
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
65
|
June 10, 2018
|
Kenya
|
Mumbai Football Arena, Mumbai
|
66
|
January 6, 2019
|
Thailand
|
Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
|
67
|
January 6, 2019
|
Thailand
|
Al Nahyan Stadium, Abu Dhabi
|
68
|
June 5, 2019
|
Curacao
|
Chang Arena, Buriram
|
69
|
July 7, 2019
|
Tajikistan
|
The Arena, Ahmedabad
|
70
|
July 7, 2019
|
Tajikistan
|
The Arena, Ahmedabad
|
71
|
July 13, 2019
|
North Korea
|
The Arena, Ahmedabad
|
72
|
September 5, 2019
|
Oman
|
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati
|
73
|
June 7, 2021
|
Bangladesh
|
Jassim bin Hamad Stadium, Doha
|
74
|
June 7, 2021
|
Bangladesh
|
Jassim bin Hamad Stadium, Doha
|
75
|
September 5, 2021
|
Nepal
|
Dasharath Rangasala, Kathmandu
|
76
|
October 4, 2021
|
Bangladesh
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
77
|
October 10, 2021
|
Nepal
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
78
|
October 13, 2021
|
Maldives
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
79
|
October 13, 2021
|
Maldives
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
80
|
October 16, 2021
|
Nepal
|
Rasmee Dhandu Stadium, Male
|
81
|
June 8, 2022
|
Cambodia
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
82
|
June 8, 2022
|
Cambodia
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
83
|
June 11, 2022
|
Afghanistan
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
84
|
June 14, 2022
|
Hong Kong
|
Salt Lake Stadium, Kolkata
|
85
|
March 28, 2023
|
Kyrgyzstan
|
Khuman Lampak Main Stadium, Imphal
|
86
|
June 12, 2023
|
Vanuatu
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
87
|
June 18, 2023
|
Lebanon
|
Kalinga Stadium, Bhubaneswar
|
88
|
June 21, 2023
|
Pakistan
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
89
|
June 21, 2023
|
Pakistan
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
90
|
June 21, 2023
|
Pakistan
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
91
|
June 24, 2023
|
Nepal
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
92
|
June 27, 2023
|
Nepal
|
Sree Kanteerava Stadium, Bangalore
|
93
|
October 13, 2023
|
Malaysia
|
Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur
|
94
|
March 26, 2024
|
Afghanistan
|
Indira Gandhi Athletic Stadium, Guwahati