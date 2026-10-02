ICC ODI WC 2027: Full schedule, format, IND vs PAK match date and time
The tournament will begin on October 7 with defending champions Australia taking on 2023 runners-up India in Cape Town
Aditya Kaushik New Delhi
The tournament will begin on October 7 with defending champions Australia taking on 2023 runners-up India in Cape Town
|Stage
|Date
|Match
|Venue
|Group stage, Group A
|October 7
|India vs Australia
|Cape Town
|Group stage, Group A
|October 8
|Pakistan vs Afghanistan
|Tshwane
|Group stage, Group A
|October 9
|Zimbabwe vs Qualifier A
|Bulawayo
|Group stage, Group A
|October 10
|India vs Pakistan
|Johannesburg
|Group stage, Group A
|October 11
|Zimbabwe vs Afghanistan
|Bulawayo
|Group stage, Group A
|October 12
|Australia vs Qualifier A
|Paarl
|Group stage, Group A
|October 14
|India vs Afghanistan
|Tshwane
|Group stage, Group A
|October 15
|Pakistan vs Qualifier A
|Bloemfontein
|Group stage, Group A
|October 15
|Zimbabwe vs Australia
|Harare
|Group stage, Group A
|October 17
|India vs Qualifier A
|Bloemfontein
|Group stage, Group A
|October 18
|Australia vs Afghanistan
|KuGompo City
|Group stage, Group A
|October 19
|Zimbabwe vs Pakistan
|Harare
|Group stage, Group A
|October 21
|Afghanistan vs Qualifier A
|KuGompo City
|Group stage, Group A
|October 22
|Australia vs Pakistan
|Paarl
|Group stage, Group A
|October 24
|Zimbabwe vs India
|Victoria Falls
|Group stage, Group B
|October 8
|England vs Bangladesh
|Windhoek
|Group stage, Group B
|October 9
|South Africa vs New Zealand
|Cape Town
|Group stage, Group B
|October 10
|Sri Lanka vs Qualifier B
|Windhoek
|Group stage, Group B
|October 12
|New Zealand vs Bangladesh
|KuGompo City
|Group stage, Group B
|October 13
|England vs Sri Lanka
|Windhoek
|Group stage, Group B
|October 13
|South Africa vs Qualifier B
|Paarl
|Group stage, Group B
|October 16
|Sri Lanka vs Bangladesh
|Durban
|Group stage, Group B
|October 16
|South Africa vs England
|Gqeberha
|Group stage, Group B
|October 17
|New Zealand vs Qualifier B
|Harare
|Group stage, Group B
|October 19
|South Africa vs Bangladesh
|Durban
|Group stage, Group B
|October 20
|New Zealand vs Sri Lanka
|Johannesburg
|Group stage, Group B
|October 20
|England vs Qualifier B
|Harare
|Group stage, Group B
|October 22
|South Africa vs Sri Lanka
|Johannesburg
|Group stage, Group B
|October 23
|England vs New Zealand
|Gqeberha
|Group stage, Group B
|October 23
|Bangladesh vs Qualifier B
|Tshwane
|Super 7
|October 25
|A2 (Australia) vs B3 (Sri Lanka)
|Johannesburg
|Super 7
|October 26
|B1 (New Zealand) vs A3 (Pakistan)
|Gqeberha
|Super 7
|October 27
|B2 (South Africa) vs AB4 (England)
|Tshwane
|Super 7
|October 28
|A1 (India) vs A2 (Australia)
|Victoria Falls
|Super 7
|October 29
|B1 (New Zealand) vs B3 (Sri Lanka)
|KuGompo City
|Super 7
|October 30
|A3 (Pakistan) vs AB4 (England)
|Victoria Falls
|Super 7
|October 31
|B2 (South Africa) vs A1 (India)
|Johannesburg
|Super 7
|November 1
|A2 (Australia) vs B1 (New Zealand)
|Victoria Falls
|Super 7
|November 2
|B3 (Sri Lanka) vs AB4 (England)
|Cape Town
|Super 7
|November 3
|B2 (South Africa) vs A3 (Pakistan)
|Durban
|Super 7
|November 4
|A1 (India) vs B1 (New Zealand)
|Paarl
|Super 7
|November 5
|A2 (Australia) vs AB4 (England)
|Durban
|Super 7
|November 6
|B2 (South Africa) vs B3 (Sri Lanka)
|Bloemfontein
|Super 7
|November 7
|A1 (India) vs A3 (Pakistan)
|Cape Town
|Super 7
|November 8
|B1 (New Zealand) vs AB4 (England)
|Durban
|Super 7
|November 9
|B2 (South Africa) vs A2 (Australia)
|Gqeberha
|Super 7
|November 10
|A3 (Pakistan) vs B3 (Sri Lanka)
|Bloemfontein
|Super 7
|November 11
|A1 (India) vs AB4 (England)
|Gqeberha
|Super 7
|November 12
|B2 (South Africa) vs B1 (New Zealand)
|Cape Town
|Super 7
|November 13
|A2 (Australia) vs A3 (Pakistan)
|Bloemfontein
|Super 7
|November 14
|A1 (India) vs B3 (Sri Lanka)
|Durban
|Semifinal 1
|November 17
|Semi-final 1
|Cape Town
|Semifinal 2
|November 18
|Semi-final 2
|Tshwane
|Final
|November 21
|Final
|Johannesburg
First Published: Oct 02 2026 | 11:54 AM IST