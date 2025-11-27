WPL 2026 Auction: Full list of Indian and overseas stars to go under hammer

The first-ever mega auction for India’s women’s franchise-based cricket tournament, the Women’s Premier League (WPL), is set to take place in Delhi on Thursday, November 27. The auction will see a total of 277 players set to go under the hammer for the 73 vacant spots in the five teams. The marquee players’ list, with the likes of Deepti Sharma, Alyssa Healy and Sophie Ecclestone, is set to fetch big prices, with many uncapped players also expected to get some unexpected price tags. But before the much-anticipated auction takes place, let’s take a look at the full list of players set to go under the hammer.