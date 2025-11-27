WPL 2026 Auction: Full list of Indian and overseas stars to go under hammer

WPL 2026 auction: Marquee players’ list
WPL 2026 auction: Full list of players
Indian capped players
- Deepti Sharma
- Renuka Singh
- Bharti Fulmali
- S Meghana
- Kiran Navgire
- Harleen Deol
- Sneh Rana
- Nallapureddy Sree Charani
- Radha Yadav
- Uma Chetry
- Kranti Goud
- Titas Sadhu
- Priya Mishra
- Asha Sobhana
- Vrinda Dinesh
- Arushi Goel
- Sanskriti Gupta
- Jintimani Kalita
- Amandeep Kaur
- Prema Rawat
- Sneha Deepthi
- Mona Meshram
- Priya Punia
- Shikha Pandey
- Pooja Vastrakar
- Taniya Bhatia
- Yastika Bhatia
- Nuzhat Parween
- Sushma Verma
- Soni Yadav
- Ekta Bisht
- Rajeshwari Gayakwad
- Shuchi Upadhyay
- Hemalatha
- Tanuja Kanwer
- Anjali Sarvani
- Meghna Singh
- Saima Thakor
- Simran Bahadur
- Raghvi Bist
- Tejal Hasabnis
- Mannat Kashyap
- Sayali Satghare
- Ayushi Soni
- Shubha Satheesh
- Anuja Patil
- Pratika Rawal
- Anushka Sharma
- Vaishnavi Sharma
- Tanisha Singh
- Amisha Bahukhandi
- Keerthana Balakrishnan
- Salonee Dangore
- Nazma Khan
- Poonam Khemnar
- Akshita Maheshwari
Indian uncapped players
- Sanika Chalke
- Pranavi Chandra
- Disha Kasat
- Deeya Yadav
- Komalpreet Kour
- Happy Kumari
- Shabnam Shakil
- Nandni Sharma
- Priyanka Koushal
- Prakashika Naik
- Jagravi Pawar
- Bharti Rawal
- Parunika Sisodia
- Neha Badwaik
- Bhavana Goplani
- Dhara Gujjar
- Tanisha Ohlan
- Ashwani Kumari
- Tara Norris (Associate)
- Yashasri S
- G Trisha
- Khushi Bhatia
- Shipra Giri
- Nandini Kashyap
- Prathyoosha Kumar
- Mamatha Madiwala
- Komal Zanzad
- Tilly Corteen-Coleman
- Ishita Khale
- Sahana Pawar
- Shanu Sen
- Millie Taylor
- Sonam Yadav
- Sunanda Yetrekar
- Priyanka Bala
- Hrishita Basu
- Riya Chaudhari
- Latika Inamdar
- Pragya Rawat
- Shivali Shinde
- Laxmi Yadav
- Priya Chavan
- Tamanna Chinthapalli
- Shanti Kumari
- Shraddha Pokharkar
- Gargi Wankar
- Almas Bharadwaj
- Krutikaben Chaudhari
- Ramyashri N
- Poonam Soni
- Shilpi Yadav
- Safina Aziz
- Neelam Bhardwaj
- Medhavi Bidhuri
- Pragati Singh
- Anjali Singh
- B G Tejashwini
- Triveni Vasistha
- Mithila Vinod
- Sai Deepthy Bogiya
- Himakshi Chaudhary
- Kaushalya Choudhary
- Manali Dakshini
- Sushree Dibyadarshini
- Vasuvi Fishta
- Hurley Gala
- Divya Gnanananda
- Fatima Jaffer
- Jiya Jain
- Kashvi Kandikuppa
- Dimple Kanwar
- Palnati Rishika Krishnan
- Priyanka Luthra
- Suman Meena
- Kanchan Nagwani
- Gautami Naik
- Achsah Parmar
- Tarannum Pathan
- Sonal Patil
- Mita Paul
- Henrietta Pereira
- Nalla Reddy
- Sakshi Sharma
- Aayushi Shukla
- Bharati Singh
- Sonali Singh
- Rubia Syed
- Anaadi Tagde
- Sonal Thakur
- Nrupa Vyas
- Preeti Yadav
Overseas capped players
- Tazmin Brits (South Africa)
- Phoebe Litchfield (Australia)
- Nadine de Klerk (South Africa)
- Grace Harris (Australia)
- Chinelle Henry (West Indies)
- Jess Jonassen (Australia)
- Izzy Gaze (New Zealand)
- Amy Jones (England)
- Lizelle Lee (South Africa)
- Lauren Bell (England)
- Darcie Brown (Australia)
- Lauren Cheatle (Australia)
- Shabnim Ismail (South Africa)
- Alana King (Australia)
- Amanda-Jade Wellington (Australia)
- Marufa Akter (Bangladesh)
- Shamilia Connell (West Indies)
- Bree Illing (New Zealand)
- Ayabonga Khaka (South Africa)
- Rosemary Mair (New Zealand)
- Molly Penfold (New Zealand)
- Lea Tahuhu (New Zealand)
- Eden Carson (New Zealand)
- Sarah Glenn (England)
- Fran Jonas (New Zealand)
- Nonkululeko Mlaba (South Africa)
- Inoka Ranaweera (Sri Lanka)
- Anneke Bosch (South Africa)
- Maia Bouchier (England)
- Maddy Green (New Zealand)
- Harshitha Samarawickrama (Sri Lanka)
- Chloe Tryon (South Africa)
- Suzie Bates (New Zealand)
- Nicola Carey (Australia)
- Annerie Dercksen (South Africa)
- Brooke Halliday (New Zealand)
- Jessica Kerr (New Zealand)
- Mady Villiers (England)
- Isabelle Wong (England)
- Shorna Akter (Bangladesh)
- Jahzara Claxton (West Indies)
- Alice Davidson-Richards (England)
- Rabeya Khan (Bangladesh)
- Suné Luus (South Africa)
- Esha Oza (UAE, Associate)
- Thipatcha Putthawong (Thailand, Associate)
- Laura Harris (Australia)
- Samantha Bates (Australia)
- Sophie Day (Australia)
- Lucy Hamilton (Australia)
- Charli Knott (Australia)
- Tara Norris (USA)
- Theertha Satish (UAE, Associate)
- Nicole Faltum (Australia)
- Rahila Firdous
