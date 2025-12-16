Filmfare OTT Awards 2025 winners: Paatal Lok 2, Black Warrant dominate

The Filmfare OTT Awards 2025 took place on December 15 at Mumbai’s JW Marriott, bringing together leading names from the streaming space. The evening celebrated standout performances and creative excellence across series, films and short features, highlighting the diversity of stories that shaped the year on digital platforms.
Web original films like Girls Will Be Girls, Stolen, and Sector 36 also made a significant impression, as did television series like Paatal Lok Season 2, Black Warrant, and Khauf. This is the full list of the 2025 Filmfare OTT Awards winners.
Complete list of Filmfare OTT Awards 2025 winners
Film category
• Best Film, Web Original- Girls Will Be Girls
• Best Director, Web Original Film- Shuchi Talati (Girls Will Be Girls)
• Best Actor, Web Original Film (Female)-Sanya Malhotra (Mrs.)
• Best Actor (Male), Critics, Web Original Film- Vikrant Massey (Sector 36)
• Best Actor (Female), Critics, Web Original Film- Preeti Panigrahi (Girls Will Be Girls)
• Best Supporting Actor, Web Original Film (Male)- Deepak Dobriyal (Sector 36)
• Best Web Original Film (Critics)- Boman Irani (The Mehta Boys)
• Best Actor, Web Original Film (Male)-Abhishek Banerjee (Stolen)
• Best Production Design (Web Original Film): Acropolis, Sumit Basu, Snigdha Basu and Rajnish Hedao (Agni)
• Best Editing (Web Original Film): Jahaan Noble (Ctrl)
• Best Background Music (Web Original Film): Sneha Khanwalkar (Ctrl)
• Best Sound Design (Web Original Film): Susmit Bob Nath (Stolen)
• Best Music Album (Web Original Film): Justin Prabhakaran and Rochak Kohli (Aap Jaisa Koi)
• Best Debut Director, Web Original Film- Karan Tejpal (Stolen), Aditya Nimbalkar (Sector 36)
• Breakthrough Performance by a Newcomer (Male), Web Original Film- Shubham Vardhan (Stolen)
• Breakthrough Performance by a Newcomer (Female), Web Original Film- Arrchita Agarwal (Despatch)
• Best Short Film (People’s Choice)- Divorce Director: Raaghav Kansal
• Best Short Film (Fiction)- Ayesha Director: Nihat Bhave
• Best Short Film (Non-Fiction or Documentary)- Langur Director: Haider Khan
• Best Director, Short Film-Renuka Shahane Film: Dhaavpatti
• Best Actor (Female), Short Film: Fatima Sana Shaikh Film: Ayesha
• Best Actor (Male), Short Film- Ayan Khan Film: Chashma
• Best Supporting Actor, Web Original Film (Female)- Kani Kusruti (Girls Will Be Girls)
• Best Story (Web Original Film): Karan Tejpal, Gaurav Dhingra, Swapnil Salkar (Stolen)
• Best Original Screenplay (Web Original Film): Avinash Sampath and Vikramaditya Motwane (Ctrl)
• Best Dialogue (Web Original Film): Vijay Maurya (Agni)
•
Best Cinematography (Web Original Film): Isshaan Ghosh (Stolen).
Series category
• Best Series (Critics)- Paatal Lok Season 2
• Best Actor, Series (Male): Drama- Jaideep Ahlawat (Paatal Lok Season 2)
• Best Actor, Series (Female): Drama - Monika Panwar (Khauf)
• Best Director (Series)- Vikramaditya Motwane, Satyanshu Singh, Arkesh Ajay, Ambiecka Pandit and Rohin Ravendran (Black Warrant)
• Best Director, Series (Critics)- Anubhav Sinha (IC 814: The Kandahar Hijack)
• Best Actor (Male), Series, (Critics): Drama- Zahan Kapoor (Black Warrant)
• Best Director (Series)- Nagesh Kukunoor (The Hunt: The Rajiv Gandhi Assassination Case)
• Best Actor (Female), Series, Critics: Drama- Rasika Dugal (Shekhar Home)
• Best Supporting Actor, Series (Female): Comedy- Renuka Shahane (Dupahiya)
• Best Non-Fiction Original (Series/Special)-Angry Young Men (Namrata Rao)
• Best Story, Series- Smita Singh (Khauf), Sudip Sharma (Paatal Lok Season 2)
• Best Original Screenplay, Series: Sudip Sharma, Abhishek Banerjee, Rahul Kanojia, Tamal Sen (Paatal Lok Season 2)
• Best Adapted Screenplay, Series: Satyanshu Singh and Arkesh Ajay (Black Warrant)
• Best Comedy (Series/Specials)- Raat Jawaan Hai (Sumeet Vyas)
• Best Actor, Series (Male): Comedy- Barun Sobti (Raat Jawaan Hai), Sparsh Shrivastava (Dupahiya)
• Best Actor, Series (Female): Comedy- Ananya Panday (Call Me Bae)
• Best Supporting Actor, Series (Male): Drama- Rahul Bhat (Black Warrant)
• Best Supporting Actor, Series (Female): Drama- Tillotama Shome (Paatal Lok Season 2)
• Best Supporting Actor, Series (Male): Comedy- Vinay Pathak (Gram Chikitsalay)
• Best Dialogue, Series: Anubhav Sinha and Trishant Srivastava (IC 814: The Kandahar Hijack)
• Best Cinematography, Series: Pankaj Kumar (Khauf)
• Best Sound Design, Series: Bigyna Dahal (Khauf)
• Best Music Album, Series: Akashdeep Sengupta (Bandish Bandits Season 2)
• Best Debut Director, Series: Pushkar Sunil Mahabal (Black, White & Grey – Love Kills)
• Best Production Design, Series: Priya Suhaas, Surabhi Verma (Freedom at Midnight)
• Best Editing, Series: Tanya Chhabria (Khauf)
• Best Costume Design, Series: Ayesha Dasgupta (Freedom at Midnight)
• Best Background Music, Series: Alokananda Dasgupta (Khauf)
• Best VFX, Series: Phantom FX (Khauf)
• Breakthrough Performance by a Newcomer (Male), Series: Anurag Thakur (Black Warrant)
• Breakthrough Performance by a Newcomer (Female), Series: Lisa Mishra (Call Me Bae)
When and where to watch Filmfare OTT Awards 2025?
The Filmfare OTT Awards 2025 telecast date and channel have not yet been officially announced. However, exclusive photos and videos from the event may be found on Filmfare's official social media accounts, such as their YouTube and Instagram pages.