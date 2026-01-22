Alivus Life Sciences standalone net profit rises 9.71% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.84% to Rs 672.89 croreNet profit of Alivus Life Sciences rose 9.71% to Rs 150.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 136.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.84% to Rs 672.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 641.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales672.89641.84 5 OPM %34.3729.65 -PBDT243.71200.31 22 PBT224.05185.15 21 NP150.26136.96 10
