Alivus Life Sciences standalone net profit rises 9.71% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 4.84% to Rs 672.89 crore

Net profit of Alivus Life Sciences rose 9.71% to Rs 150.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 136.96 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.84% to Rs 672.89 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 641.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales672.89641.84 5 OPM %34.3729.65 -PBDT243.71200.31 22 PBT224.05185.15 21 NP150.26136.96 10

First Published: Jan 22 2026 | 2:32 PM IST

