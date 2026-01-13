Anand Rathi Wealth consolidated net profit rises 29.64% in the December 2025 quarter

Sales rise 22.18% to Rs 289.62 croreNet profit of Anand Rathi Wealth rose 29.64% to Rs 99.85 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 22.18% to Rs 289.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 237.04 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales289.62237.04 22 OPM %45.3845.17 -PBDT143.97110.60 30 PBT135.33104.07 30 NP99.8577.02 30
