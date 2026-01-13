Home / Markets / Capital Market News / Puretrop Fruits reports standalone net profit of Rs 2.71 crore in the December 2025 quarter

Puretrop Fruits reports standalone net profit of Rs 2.71 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 13 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 33.32% to Rs 26.37 crore

Net profit of Puretrop Fruits reported to Rs 2.71 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 33.32% to Rs 26.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 19.78 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.3719.78 33 OPM %13.88-15.98 -PBDT4.69-3.22 LP PBT3.35-4.57 LP NP2.71-1.69 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Anand Rathi Wealth standalone net profit rises 31.85% in the December 2025 quarter

HCL Technologies consolidated net profit declines 11.22% in the December 2025 quarter

Shree Rajivlochan Oil Extraction standalone net profit declines 60.00% in the December 2025 quarter

Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Gujarat Hotels standalone net profit declines 9.15% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 13 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story