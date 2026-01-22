APL Apollo Tubes consolidated net profit rises 42.90% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.24% to Rs 5648.52 croreNet profit of APL Apollo Tubes rose 42.90% to Rs 310.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 216.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.24% to Rs 5648.52 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5267.02 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales5648.525267.02 7 OPM %8.356.56 -PBDT463.65330.44 40 PBT404.47280.10 44 NP310.04216.97 43
