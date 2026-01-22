Home / Markets / Capital Market News / Radico Khaitan consolidated net profit rises 62.25% in the December 2025 quarter

Radico Khaitan consolidated net profit rises 62.25% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 22 2026 | 2:32 PM IST
Sales rise 19.51% to Rs 1546.75 crore

Net profit of Radico Khaitan rose 62.25% to Rs 154.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 95.49 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.51% to Rs 1546.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1294.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1546.751294.24 20 OPM %17.2614.18 -PBDT253.21165.03 53 PBT216.02129.42 67 NP154.9395.49 62

First Published: Jan 22 2026 | 2:32 PM IST

