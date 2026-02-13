Associate Sponsors

Archean Chemical Industries consolidated net profit declines 50.72% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 13 2026 | 12:18 PM IST
Sales rise 5.06% to Rs 254.56 crore

Net profit of Archean Chemical Industries declined 50.72% to Rs 23.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 47.97 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.06% to Rs 254.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 242.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales254.56242.29 5 OPM %21.3733.00 -PBDT56.9385.89 -34 PBT33.3365.75 -49 NP23.6447.97 -51

First Published: Feb 13 2026 | 12:18 PM IST

