Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / MKVentures Capital consolidated net profit declines 56.77% in the December 2025 quarter

MKVentures Capital consolidated net profit declines 56.77% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 13 2026 | 12:18 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 64.30% to Rs 1.76 crore

Net profit of MKVentures Capital declined 56.77% to Rs 2.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 64.30% to Rs 1.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.93 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.764.93 -64 OPM %138.64149.49 -PBDT2.417.28 -67 PBT2.357.18 -67 NP2.335.39 -57

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Lloyds Metals & Energy consolidated net profit rises 169.05% in the December 2025 quarter

Maharashtra Seamless consolidated net profit rises 30.52% in the December 2025 quarter

Finolex Cables consolidated net profit rises 11.40% in the December 2025 quarter

Escorts Kubota consolidated net profit rises 11.74% in the December 2025 quarter

Smruthi Organics standalone net profit declines 5.41% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 13 2026 | 12:18 PM IST

Explore News

Next Story