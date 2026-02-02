Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Axtel Industries standalone net profit rises 144.79% in the December 2025 quarter

Axtel Industries standalone net profit rises 144.79% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 4:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 45.09% to Rs 58.63 crore

Net profit of Axtel Industries rose 144.79% to Rs 7.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.09% to Rs 58.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales58.6340.41 45 OPM %18.4712.27 -PBDT12.185.93 105 PBT10.834.96 118 NP7.983.26 145

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Jet Freight Logistics consolidated net profit declines 38.29% in the December 2025 quarter

Mahindra Lifespace Developers reports consolidated net profit of Rs 108.88 crore in the December 2025 quarter

Hyundai Motor India consolidated net profit rises 6.35% in the December 2025 quarter

Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Campus Activewear standalone net profit rises 37.03% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 4:33 PM IST

Explore News

Next Story