Axtel Industries standalone net profit rises 144.79% in the December 2025 quarter

Sales rise 45.09% to Rs 58.63 croreNet profit of Axtel Industries rose 144.79% to Rs 7.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.26 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.09% to Rs 58.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 40.41 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales58.6340.41 45 OPM %18.4712.27 -PBDT12.185.93 105 PBT10.834.96 118 NP7.983.26 145
