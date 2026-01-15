Benares Hotels standalone net profit rises 4.94% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.10% to Rs 41.63 croreNet profit of Benares Hotels rose 4.94% to Rs 14.23 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.10% to Rs 41.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 38.87 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales41.6338.87 7 OPM %46.9148.11 -PBDT20.4619.83 3 PBT19.0118.34 4 NP14.2313.56 5
