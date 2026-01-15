Home / Markets / Capital Market News / Emmvee Photovoltaic Power standalone net profit declines 64.21% in the December 2025 quarter

Emmvee Photovoltaic Power standalone net profit declines 64.21% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 15 2026 | 4:31 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 77.24% to Rs 81.07 crore

Net profit of Emmvee Photovoltaic Power declined 64.21% to Rs 14.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.59 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 77.24% to Rs 81.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 356.16 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales81.07356.16 -77 OPM %-8.1716.60 -PBDT25.6561.18 -58 PBT20.0454.15 -63 NP14.1739.59 -64

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ellora Traders reports standalone net loss of Rs 0.02 crore in the December 2025 quarter

Bluegod Entertainment standalone net profit rises 2108.70% in the December 2025 quarter

360 ONE WAM consolidated net profit rises 18.38% in the December 2025 quarter

E2E Networks reports standalone net loss of Rs 5.70 crore in the December 2025 quarter

NELCO reports consolidated net loss of Rs 1.19 crore in the December 2025 quarter

First Published: Jan 15 2026 | 4:31 PM IST

Explore News

Next Story