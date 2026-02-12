Concord Biotech consolidated net profit declines 15.07% in the December 2025 quarter

Sales rise 13.74% to Rs 277.77 croreNet profit of Concord Biotech declined 15.07% to Rs 64.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 75.92 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 13.74% to Rs 277.77 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 244.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales277.77244.22 14 OPM %35.3840.11 -PBDT108.18114.42 -5 PBT89.44101.15 -12 NP64.4875.92 -15
