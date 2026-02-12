Associate Sponsors

Phoenix Township consolidated net profit declines 66.97% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 9:17 AM IST
Sales decline 0.68% to Rs 8.82 crore

Net profit of Phoenix Township declined 66.97% to Rs 0.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 0.68% to Rs 8.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 8.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales8.828.88 -1 OPM %19.2744.37 -PBDT1.273.47 -63 PBT0.853.02 -72 NP0.732.21 -67

First Published: Feb 12 2026 | 9:17 AM IST

