Yatra Online consolidated net profit declines 16.68% in the December 2025 quarter

Sales rise 9.16% to Rs 256.82 croreNet profit of Yatra Online declined 16.68% to Rs 8.34 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.16% to Rs 256.82 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 235.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales256.82235.26 9 OPM %8.765.76 -PBDT23.7417.46 36 PBT12.8010.08 27 NP8.3410.01 -17
