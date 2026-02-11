Haryana Leather Chemicals standalone net profit declines 6.56% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.51% to Rs 11.78 croreNet profit of Haryana Leather Chemicals declined 6.56% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.51% to Rs 11.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.7812.60 -7 OPM %5.263.89 -PBDT1.020.98 4 PBT0.770.75 3 NP0.570.61 -7
