Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Haryana Leather Chemicals standalone net profit declines 6.56% in the December 2025 quarter

Haryana Leather Chemicals standalone net profit declines 6.56% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 11 2026 | 6:38 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 6.51% to Rs 11.78 crore

Net profit of Haryana Leather Chemicals declined 6.56% to Rs 0.57 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.61 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.51% to Rs 11.78 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 12.60 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.7812.60 -7 OPM %5.263.89 -PBDT1.020.98 4 PBT0.770.75 3 NP0.570.61 -7

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Mrs Bectors Food Specialities consolidated net profit rises 10.12% in the December 2025 quarter

Emami Realty reports consolidated net loss of Rs 37.28 crore in the December 2025 quarter

Sandhar Technologies consolidated net profit rises 11.69% in the December 2025 quarter

A B M International reports consolidated net loss of Rs 3.34 crore in the December 2025 quarter

Aptech consolidated net profit rises 139.11% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 11 2026 | 6:38 PM IST

Explore News

Next Story