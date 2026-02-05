Indian Terrain Fashions reports standalone net profit of Rs 2.56 crore in the December 2025 quarter

Sales rise 4.67% to Rs 101.40 croreNet profit of Indian Terrain Fashions reported to Rs 2.56 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.67% to Rs 101.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.88 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales101.4096.88 5 OPM %11.805.17 -PBDT8.060.46 1652 PBT4.64-3.85 LP NP2.56-3.44 LP
