MAS Financial Services consolidated net profit rises 16.02% in the December 2025 quarter

Sales rise 23.68% to Rs 506.75 croreNet profit of MAS Financial Services rose 16.02% to Rs 92.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 79.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.68% to Rs 506.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 409.73 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales506.75409.73 24 OPM %71.7874.07 -PBDT133.69109.44 22 PBT131.90107.99 22 NP92.2079.47 16
