Indo Cotspin standalone net profit declines 80.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 5:51 PM IST
Sales decline 1.17% to Rs 10.14 crore

Net profit of Indo Cotspin declined 80.00% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.05 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 1.17% to Rs 10.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.26 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales10.1410.26 -1 OPM %1.581.95 -PBDT0.130.21 -38 PBT0.010.07 -86 NP0.010.05 -80

First Published: Jan 23 2026 | 5:51 PM IST

